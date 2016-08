Abandonan a niña recién nacida en la Iglesia San Juan de Los lagos Rio Bravo

Added by respuestaenlinea agosto 29, 2016

Desnaturalizados padres abandonan dentro de una iglesia a una recién nacida, solo por que la niña sufre del síndrome de Down, al depositarla dentro del templo, dejaron evidencias claras del hospital de los Estados Unidos en donde naciera la niña.

La Policía Preventiva recibió elreporte del abandono de una niña recién nacida en la parroquia de Nuestra

Señora de Guadalupe, para dar parte al Lic. Arturo Botello Cisneros, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para integrar la averiguación correspondiente y dar paso a las investigaciones a cargo de los Ministeriales.

Emilio Alberto May Lara, de 28 años de edad originario del Estado de Veracruz, con residencia en la calle

Vista Superior No.- 942 de la colonia Vista Hermosa y Reyna Amalia Montoya Cornejo, de 41 años de edad, con el mismo domicilio y de oficio Contador Público auditor, en la vecina ciudad de Reynosa, son el par padres

irresponsables que decidieron abandonar a la lactante por el padecimiento que sufre la nena.

Argumentan dentro de su defensa que no encontraron a alguien o a alguna institución que los ayudara u orientara

en los pasos a seguir por el padecimiento de su hija, que después de mucho pensarlo, no sin antes hacer oraciones y pedirle a Dios que los perdonara porlos actos aberrantes que harían, determinaron abandonar a la bebe dentro de la parroquia y quizás hay alguien se haría cargo de ella, para que no sufriera.

Al entrevistar a abogados y doctoresen la materia, ellos coinciden en que este tipo de delitos no es de gravedad y

si alcanzan fianza para salir en libertar

