Abandonan la Frontera 1,500 Agentes Federales.

Luego de que el pasado viernes 600 agentes federales abandonaron por aire y tierra los destacamentos en Reynosa, Matamoros y San Fernando, los mandos de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal anunciaron la retirada definitiva de mil 500 elementos en esta frontera.

La decisión fue comunicada a los miembros del Comité Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad Pública por instrucciones de los mandos superiores, informó Luis Barbosa Sustaita, presidente del organismo civil.

En total fueron alrededor de mil 500 elementos los que dejaron de brindar labores de seguridad en calles, avenidas y colonias de la ciudad de Reynosa.

‘‘Teníamos una reunión programada con el mando de la Policía Federal aquí en Reynosa y la cancelamos desde el fin de semana, el viernes nos reunimos en el Hotel El Camino y nos dijo que la reunión ya no sería posible, se despidieron, nos dijeron que ya se iban en forma definitiva’’, explicó.

Barbosa detalló que supuso que era por el fin del convenio en septiembre de la Federación con Tamaulipas y los 21 municipios incluidos en la Estrategia Integral de Seguridad.

‘‘Los llamaron de la Ciudad de México y les dijeron que el sábado se iban y, además, pensé que era por el fin del convenio entre Estado-Federación y municipios, pero el mando me aclaró, que no, que es a nivel nacional y que no serían sustituidos por nadie, su retirada es definitiva’’, detalló Barbosa.

La Estrategia Integral de Seguridad para Tamaulipas empezó en mayo del 2014 y actualmente está en su tercera fase, pero las Fuerzas Especiales de la Policía Federal eran pieza clave por la cantidad de elementos, sólo superados en número por el Ejército.

Se desconoce qué estrategia se aplicará para compensar la retirada de casi mil 500 agentes federales de la ciudad, a 24 días de finalizar su gestión la actual administración municipal.

VACÍAN HOTELES

Los tres hoteles que utilizaron los grupos de Fuerzas Especiales de la Policía Federal durante su estancia en Reynosa hoy lucen vacíos, sin agentes ni clientela.

De acuerdo con el personal que labora en los hoteles, los primeros grupos de policías federales en retirarse de Reynosa fueron los del Hotel Excellence, que está ubicado sobre la Avenida Morelos.

Hace dos semanas se retiraron los del Hotel Mansión Real y este fin de semana pasado todos los agentes que ocupaban la totalidad del Hotel El Camino también se fueron de la ciudad.

En los estacionamientos de los tres hoteles diariamente se llenaban de patrullas de la Policía Federal, cada uno alojaba de 30 a 50 unidades motrices azules con torreta y de reciente modelo.

…Pero Renato Sales asegura que retornarán a Tamaulipas

>Los elementos de la Policía Federal que desde el pasado fin de semana salieron de Matamoros y Reynosa fueron comisionados a Oaxaca y Chiapas para contener el conflicto magisterial, informó ayer Renato Sales.

>El Comisionado Nacional de Seguridad aseguró que los agentes federales regresarán a territorio tamaulipeco, tras cumplir su comisión en el sur del país.

>‘‘Se fueron porque los necesitábamos en algunas otras entidades federativas para atender preventivamente el tema de las manifestaciones, particularmente en Chiapas y Oaxaca’’, afirmó tras la inauguración del Centro Integral de Justicia, la Unidad Antisecuestros, el nuevo Semefo y el C4 en esta frontera.

>Aunque Sales señaló que los policías federales regresarán a Tamaulipas, los mil agentes que a principios de julio también dejaron la entidad para ir a Chiapas y Oaxaca aún no han regresado.

>Una fuente de la Policía Federal informó que en Reynosa y Matamoros sólo quedaron 10 policías federales por municipio.

