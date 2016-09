Columna en mi opinión Por: Tania Castillo : Grandes esperanzas.

Added by respuestaenlinea septiembre 15, 2016

En mi opinión

Por: Tania Castillo

Grandes esperanzas

Tan solo en 15 días habrá de iniciar la administración gubernamental más relevante para Tamaulipas, y es que por primera vez el gobierno estatal estará encabezado por un militante del Partido Acción Nacional, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, personaje reynosense que ha prometido cambios radicales para el estado, promesas que han creado grandes esperanzas no solo para quienes comulgan con las ideologías del partido blanquiazul, sino en la sociedad tamaulipeca en general, quienes ansiando una renovación en la entidad se volcaron en las urnas el pasado 05 de junio para decidir el destino de esta tierra.

Cabeza de Vaca se ha comprometido a reformar estrategias y programas a favor del crecimiento de los tamaulipecos, pero sin duda los rubros en los que más requiere de un cambio es en las áreas de seguridad y crecimiento económico, por lo que los habitantes de este estado cuentan los días en que dé inicio la nueva era de gobierno para comenzar a evaluar los resultados que el gobernador comenzará a generar.

Es tanto el deseo de la sociedad de lograr un cambio desde la raíz que han dejado a un lado el lado anónimo de las redes sociales para atacar y por el contrario han buscado las vías electrónicas para mantener comunicación con quienes integran el equipo de transición y aportar opiniones, ideas, proyectos y ofrecer sus servicios para poder lograr el cambio que anhelan.

Tan solo en 15 días todo iniciará desde cero y dará la oportunidad a Tamaulipas de poder levantarse de la situación tan difícil que por años ha atravesado; al menos eso es lo que esperan todos los tamaulipecos.

Pero no solo a nivel estatal habrá cambios radicales, Reynosa celebra que por primera ocasión será una mujer quien tome las riendas del Ayuntamiento, y Maki Ortiz está recibiendo el apoyo no solo de la ciudadanía, sino de asociaciones civiles y funcionarias de todos los partidos políticos que celebran el éxito del género femenino, y han prometido trabajar de la mano con la panista no solo para lograr el desarrollo de la ciudad, sino para demostrar que las mujeres saben hacer bien las cosas y abrirle las puertas a otras que aún esperan una oportunidad para mostrar su capacidad.

Hay muchas expectativas y cuestionamientos en el aire y en poco tiempo comenzarán a tener respuesta, solo queda aprovechar este sentimiento de renovación que prevalece en la comunidad para cada uno tomar conciencia de nuestras obligaciones, y aportar desde nuestras trincheras lo que corresponde, haciendo cambios en nuestro estilo de vida, trabajando honestamente y poniéndonos en acción para obtener lo que merecemos, y dejar atrás la actitud mediocre de esperar que todo se nos sirva en charola de plata.

