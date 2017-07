Discurso de Carlos Iriarte Secretario de Organización CEN del PRI.

Buenos días casi tardes, les quiero robar unos minutos de su atención y quisiera iniciar primero transmitiéndoles el saludo afectuoso del Doctor Enrique Ochoa que sabe que el día de hoy estamos aquí vengo de manera honrosa en su representación y reconocerles a todas y todos su esfuerzo y dedicación y quisiera dividir mi intervención en dos grandes tiempos.

El primero particularmente, tiene que ver con reconocer la actitud solidaria de los representantes populares, expresidentes de comités directivo estatal de militantes mujeres y hombres distinguidos que el día de hoy viene aquí a la asamblea a la asamblea estatal, reconocerles esa militancia, viva, altiva y ¿?? Mi afecto a todas y todos ustedes yo creo que merecen un aplauso todas y todos ustedes por esta actitud.

Y el segundo tiempo permítanme hablarles desde el plan estrictamente personal, porque por más que uno tenga discursos elaborados o frases elaboradas el día de hoy quiero trasmitirles la emoción que siente un priista cuando nombra a uno a otro estado de la republica a cualquiera y se encuentra con una militancia altiva como la de Tamaulipas. para quienes desde temprana edad tocamos puertas acompañando a nuestros padres, particularmente en mi caso a mi mama yo e escuchado en su discurso una y otra que iba al PRI, iba con las y con los priistas y en el acompañamiento yo o entendía a que se dedicaba en principio ni de seccional, hablaban de penas fíjense que no tenían nada que ver con los intereses personales tenían que ver con los intereses de su comunidad, de su municipio, de su estado o de su país ahí escuche por primera vez, estatutos declaración de principios, programa de acción las betas de los candidatos los compromisos tenemos que decirlo somos un partido político que a veces no cumplían, pero algo que aprendí de ella y que aprendo de mis compañeras y compañeros priistas todo el tiempo es esta actitud en las buenas, en las no tan buenas y sigue a las mujeres y a los hombres priistas esta actitud, permítanme describirla profundamente no es aquella que nos distingue solamente porque a veces nos vestimos de rojo en la colonia o en el barrio o en la comunidad o traemos el logo del partido no, saben allá en la colonia que somos priistas convencidos porque queremos servir a nuestro país a nuestro municipio a través de a política y a través de un partido que nos da identidad y nos da sentido de pertenencia no saben que orgullo y que motivación me da de saber que hace algunos años elegí a este partido y me siento orgullosamente priista, gracias a las mujeres y hombres priistas de Tamaulipas por esta actitud.

Y no es malo, porque aún en las condiciones previendo el contexto hace un año, hace un año una evaluación pero más de medio millón de ciudadanas y ciudadanos votaron por el PRI, votaron por la oferta política que en la boca en la voz de muchas mujeres y hombres convencieron coordinaron, convocaron a muchas más para decirles que la mejor oferta política y de gobierno era la nuestra, a ellos tenemos que responderles y les estamos respondiendo con trabajo y dedicación con actitud propositiva y lo digo así porque ese orgullo y sentido de pertenencia debe llevarlos a su retorno a quienes tuvieron incluso de ocho o nueve horas de camino el día de hoy para la asamblea para encontrarse con los suyos, porque seguimos luchando por esas mujeres y hombres que votaron por nuestra oferta política, este sentido de pertenencia se fortalece todo el tiempo y esta asamblea es una oportunidad de reencontrarnos de comunicarnos y de volvernos a vernos a los ojos quizá no sé si me equivoque pero algunos de ustedes no se veían quizá hace un año pero fueron al aquí al PRI para encontrarse otra vez con los suyos y permítanme esta expresión ni somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos hay muchas más hay muchas más mujeres y hombres allá en las comunidades y en los municipios que hoy venimos con una digna representación a hablar por ellos las voces fueron escuchadas aquí vertidas en las mesas pero hay muchas más y muchos más que están convencidos de lo que hacemos como partido político entendemos así la política y hoy debemos congratularlos todas y todos por este esfuerzo, cuando uno llega a un auditorio como este lleno de vida si, festivo, activo uno regresa a su casa y allá en la casa nos van a preguntar a donde fuiste mujer, a donde fuiste hombre, fui a mi PRI, fuí a la asamblea en donde vertimos nuestros puntos de vista para continuar siendo alternativa de gobierno me siento muy orgullosa muy orgulloso de mi partido y este retorno tiene que llevarnos a una reflexión permítanme decirlo, el debate y el dialogo si está aquí en este espacio el más amplio el más importante de nuestro partido, pero no me van a dejar mentir, el debate inicia no en la calle no en la colonia inicia en la casa, ahí el debate ya se está dando, ahí con los nuestros inicia el dialogo, inician los puntos de vista con nuestra esposa con nuestro esposo nuestra hija nuestro hijo o nuestro vecino ahí en la casa, y es a partir de este debate lo que construimos una y otra vez este dialogo que distingue a nuestro partido, somos un partido de causas, y las causas las grandes causas de nuestro país y nuestra nación inician desde esta vocación comunitaria desde ese interés particular así construimos nuestras barreras las barreras sociales que las hacemos nuestras y así construimos las asambleas nacionales este es el camino y esta es la ruta ya conocemos las circunstancias que hemos vivido pero si algo e aprendido en este tiempo de la gente de Tamaulipas es sin??? hay que mirar siempre para delante hay que mirar para adelante porque lo que queremos es voy a mencionar a paloma un saludo a Manuel ¿?? Diputados federales y locales

Hoy en un año de más menos 365 días será la elección presidencial, senadores, diputados, presidentes municipales síndicos de todo el país en un año dirán es mucho tiempo, es poco tiempo pero lo que si quiero decirles es que en el PRI y lo podrán ver si voltean a su alrededor en el PRI no improvisamos en el PRI todos unimos nos preparamos somos un partidos estructurado organizado claro de sus ideas y esas ideas provienen de una militancia que esta todo el tiempo cercana a la sociedad quisiera concluir si en este trayecto de un año podemos reconvenir, entender nuestras circunstancias como lo hicieron el día de hoy con esta actitud solidaria al venir a la asamblea y aprovecho ´para agradecer y pedir un aplauso para Zulema Aída para Lucino y para José Hernández por su organización de este evento… más de once mil mujeres y hombres en el estado participaron se dice fácil pero en cada uno de los municipios hubo una participación activa permítanme concluir con este ¿???? Alguien me preguntaba al inicio de esta reunión cuando recién llegue que que opinaba del proceso pasado, que que opinaba de lo que había sucedido y yo en la pregunta cuando me la hicieron con el ambiente a la hora de llegada de ver los contingentes que venían organizados de algunas partes del estado volteaba a ver a mi alrededor y le podía decir la respuesta la tienes aquí , aquí esta la actitud de mis compañeras y mis compañeros priistas que están viendo para adelante y que estamos aprovechando y que estamos aprovechando como dice el presidente Ochoa oportunidades para seguirnos transformando y que aprovechamos esta oportunidad para convalecer nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de identidad de saber que pertenecemos a un partido que es la plataforma para desarrollar nuestra vocación de servicio, nuestra vocación social, un partido donde se suman todas las voces todos los talentos que nos sabemos ¿¡¡ que tenemos espíritu colaborativo, que sabemos trabajar en equipo, que sabemos ganar elecciones y ganar elecciones porque sabemos que somos la mejor oferta para servir a Tamaulipas si me lo permiten y con esta actitud que viva Tamaulipas!!! Que viva el PRI!!! Que viva México!!! Muchas gracias…