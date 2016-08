EN LA UAT DE ENRIQUE ETIENNE COBRAN 1537 PERSONAS COMO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, MIENTRAS QUE EN EL DIRECTORIO SOLO ENCONTRAMOS 84 PUESTOS.

Added by respuestaenlinea agosto 28, 2016

Esta información es extraída de LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS de los AÑOS 2014, 2015 Y 2016 disponible para todos en internet.

En lo referente a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS observamos un exorbitante e irrespetuoso incremento en las plazas de Mandos Medios y Superiores, casi el doble de personas desde que llego Enrique Etienne a la Rectoría.

De acuerdo al organigrama de la rectoría existe 1 rector, 6 miembros del staff, 7 secretarios y 37 directores de área. A estos le sumamos 33 directores de facultades, preparatorias y unidades a distancia, dando un total de 84 Mandos Medios y Superiores en la UAT.

¿Alguna vez trataron de meter 100 personas en un bocho?

Muchos pensarían que es imposible.

Pues el Rector Enrique Etienne lo podría lograr fácilmente y como ejemplo tenemos a la UAT, en donde oficialmente hay cabida para 84 puestos directivos y él ha logrado lo insólito, mantener a 1537 personas en la nómina cobrando como tales y de las cuales 1453 plazas no tendrían razón de ser.

Tambien hay que aclarar que de esos 1537 influyentes los que llegaron en tiempos de Etienne son 712 arribistas a inflar la nomina universitaria.

Esto quiere decir que antes de Enrique Etienne ya habia 825 directivos dejando exhibida la corrupcion mediante la que siempre se ha conducido la Universidad en todas sus pasadas administraciones.

Para fortuna de los universitarios, llego el rector de los valores Enrique Etienne y dijo “Quitate que ahi te voy!” dobleteando la nomina de influyentes en tan solo dos años y medio, superando el nivel de corrupcion de todos sus antecesores juntos. A eso se le llama Eficacia!

Aquí les van algunas preguntas difíciles de responder:

¿Que vino primero el huevo o la gallina?

¿A quién creo DIOS primero, al hombre o a la mujer?

¿Cuantas chupadas se necesitan para llegar al centro de una Tootsie Pop?

¿Cómo logro el Rector Enrique Etienne meter a 1453 personas más, donde solo caben 84?

Solo el Rector de la UAT podría descifrar esas preguntas. Un Rector que se pasa las normas por el arco del triunfo.

Del 2014 al 2016 el número de alumnos contrario a lo que ocurre con los puestos Directivos, ha disminuido exponencialmente superando las 4,000 bajas. La excusa del Rector ante la prensa es que hay mucha inseguridad.

En la “LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS también se observa una disminución en las plazas de Profesores de Tiempo Completo, siendo una mayúscula falta de respeto, 1044 Profesores de Tiempo Completo contra 1537 Directivos.

¿Por qué si hay menos alumnos y menos maestros, se incrementa el número de Directivos?

¿Por qué hay más plazas para Directivos que para Maestros de Tiempo Completo?

¿Qué los ejes vitales, principales y primordiales de la Universidad no son el Alumno y el Maestro?

¿Qué no son el estudiante y el catedrático la finalidad misma, la razón de ser de cualquier sistema educativo del mundo?

Parece que en la Autónoma de Tamaulipas no es así.

En la UAT de Enrique Etiene la finalidad es dar empleos con sueldos de RICOS a familiares, amigos, compromisos políticos, y a aviadores para después de 4 años, salir hinchados de dinero, y no tener necesidad de trabajar jamás.

A esto súmenle 206 trabajadores administrativos más que se agregaron en este mismo periodo de tiempo, entre ellos seguramente están sus escoltas, choferes, secretarios particulares, secretarias, amas de llaves, etc.

Como un curioso dato, en todo el GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS son 1791 mandos medios y superiores, incluidos el gobernador y sus secretarios, nada que envidiarle a la UAT.

En el tabulador de la UAT el sueldo de Directivo es desde los $11, 607 pesos hasta los $46,061 pesos QUINCENALES. Si tomamos como cantidad promedio la cifra de $20,000 pesos QUINCENALES, y lo multiplicamos por 1453 personas que no deberían de cobrar ese salario nos da un total de $29 millones de pesos QUINCENALES que injustamente se evaporan o bueno se gastan para beneficio de muchos suertudos.

¿A cuántos alumnos más podría atender la universidad si solo se tuviera en nómina a los mandos medios y superiores que realmente cumplen una función de Directivo en el organigrama?

¿Cuántos maestros de tiempo completo más podrían estar laborando en la universidad?

Si dividen $29 millones de pesos entre un sueldo de $10,000 pesos mensuales, habría cabida para 2900 maestros con su sueldo quincenal asegurado. Qué es mejor, tener 1453 Directivos enriqueciéndose o 2900 Maestros de Tiempo Completo adicionales a los que ya hay en todo el estado, casi el triple de los que existen actualmente.

Si dividen $29 millones de pesos entre $3,500 pesos que es el costo aproximado por semestre de cada alumno, equivaldría a pagarle la inscripción a poco más de 8000 alumnos CADA QUINCENA, lo que significa que por semestre podrían cubrir la colegiatura de 96,000 alumnos, más del doble de los estudiantes que tiene actualmente la UAT.

¿Y los padres de familia y alumnos viéndoselas difícil para pagar la inscripción al inicio de cada semestre?

Mientras el rector y su gente se despachan con la cuchara grande, en oficinas costosamente remodeladas con acabados de ebanistería de primera como lo reporte en mis notas anteriores, los alumnos sufren para llegar a diario a estudiar, a veces sin dinero para la comida, sin dinero para los libros, pidiéndolos prestados para sacar copias. Los padres pidiendo a DIOS que los provea para poder seguir costeando los estudios de sus hijos.

Actualmente los Profesores de Horario Libre la UAT imponen su pasión por la Catedra sobre el interés económico, ya que difícilmente es redituable en el bolsillo su labor, el Rector y sus Secretarios inflan la nómina desmedidamente con administrativos que tienen sueldo de jefes.

“Pero Resulta que el Rector no se VA”

“Los Vientos de Cambio” No llegaran a la UAT.

El rector no va a ningún lado, pues como él mismo lo dijo el martes en Reynosa “DE QUE NO ME VOY, NO ME VOY!” “Mi mandato termina hasta Diciembre del 2017 y con posibilidad de reelegirme por otro periodo de 4 años como lo establece el Estatuto Orgánico”

El Gobernador Electo FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA ya alzo la voz en defensa de los Universitarios en diversas ocasiones, lo hizo así en un video que circula en mi pagina donde habla en un noticiero local, asi como también en un evento proselitista en el centro cívico de Cd. Victoria ante un par de miles de estudiantes universitarios, maestros y padres de familia del llamado Grupo Azul de la UAT, pero más que una responsabilidad del Gobernador es de los propios Universitarios.

Vamos a ser claros con el tema, si bien es cierto el Gobernador o el Congreso puede exigir la renuncia del Rector, Enrique Etienne no estaría obligado a presentarla. Tampoco el Gobernador puede destituirlo así nada más como si la UAT fuera otra secretaria del aparato gubernamental.

Es la propia asamblea universitaria la que a través de la petición de sus integrantes, directores, maestros y alumnos podría llevar a cabo la destitución del Rector, como ocurriera con Jesús Lavín Santos del Prado.

Pero es la esperanza lo último que muere para los universitarios ante los rumores de la inminente renuncia de Enrique Etienne por motivos de salud, lo que daría paso a un nuevo proceso de elecciones para escoger nuevo Rector.

