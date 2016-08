Francisco Chavira: No estoy en busca de ningún cargo público.

Added by respuestaenlinea agosto 29, 2016

El ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, quien declinó a favor del ahora Gobernador Electo durante el pasado proceso electoral, dijo no estar en busca de ningún cargo público para la próxima administración estatal, de hecho, confirmó que durante el próximo gobierno mantendrá su perfil de empresario, y no como funcionario.

“Yo no estoy en busca de trabajo, seguiré atendiendo mis empresas. No tengo intención de ocupar un cargo en la administración del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cualquier cosa que se escuche al respecto, carece de veracidad, no he tenido ningún ofrecimiento hasta el momento”, declaró en entrevista Chavira Martínez.

Con dicha declaración, se descarta que el Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas ocupe un cargo en la Secretaría de Educación en el estado SET) tal y como se había ya mencionado, de hecho, al ex candidato independiente no se le ha visto presente en ninguna reunión del grupo de transición del gobernador electo, quien a finales del mes de septiembre, se espera dé a conocer a su nuevo gabinete.

Cabe mencionar, que hasta la fecha, César Augusto Verástegui Ostos, dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, es el único que ha recibido la oferta de manera pública por parte del Gobernador electo, para ocupar un puesto en la administración, sin embargo, hasta el momento se desconoce el cargo que ocupará en el siguiente gobierno que iniciará el primero de octubre.

