‘Limpiarán’ las carreteras para frenar atracos.

Added by respuestaenlinea septiembre 17, 2016

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó quitar todos los topes en las carreteras de Tamaulipas, ya que se detectó, son puntos donde se presentan asaltos con mayor incidencia, debido a que los conductores disminuyen la velocidad de sus unidades.

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, del 2010 a la fecha se han acumulado 257 denuncias por asaltos a autobuses en las carreteras del estado. Tras este recrudecimiento, la SCT determinó tomar acciones para atender el problema.

El delegado estatal de Comunicaciones y Transportes, José Juan Barbizán Alonso, informó que se ordenó retirar los topes que había en los tramos carreteros.

“Se ha suspendido que en los tramos se cuenten con topes, que provoquen la detección de la unidad, sabemos que ante esas situaciones sí puede la delincuencia aprovechar el fenómeno”.

“Se han quitado, ya no hay topes. Tenemos reductores de velocidad donde así es requerido, donde haya tránsito peatonal, algún plantel educativo, en ese sentido sí se manejan los reductores de velocidad”.

Manifestó que se detectó que los sitios donde había topes eran atendidos por asaltantes.

“Los topes los hemos suprimido porque son puntos donde la delincuencia ha aprovechado, porque se detiene la marcha vehicular. Por ejemplo, el tramo de Soto la Marina-Rayones, en un tiempo se escuchaba que se presentaban con mucha incidencia los asaltos”.

Señaló que a la SCT le corresponde mantener las carreteras en buen estado, por la seguridad de los viajeros, y a la Policía Federal evitar actos delictivos.

“Para nosotros la seguridad carretera radica en que las carreteras estén transitables, que sea acorde a la demanda de las unidades que las transitan, de tener al máximo las condiciones y estar atendiendo los tramos, porque sabemos que en el periodo de lluvias”.

Cuestionado en torno a la estadística sobre asaltos carreteros, contestó que SCT no lleva ese control.

“Nosotros no llevamos esa estadística, no llevamos ese control, sabemos que sí hay, que se presentan situaciones donde se han asaltado las unidades, pero no es una actividad propia de nosotros”.

COMPARTIR Twitter

Facebook

More

Google



Like this: Like Loading...