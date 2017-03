Madre de bombero asesinado clama justicia.

Elsa Graciela Martínez Díaz, madre del bombero asesinado por agentes estatales de Fuerza Tamaulipas, clama justicia a las autoridades a fin de que no quede impune la muerte de su hijo.

“Queremos que se haga justicia, mi hijo no merecía morir así, no merecía morjir, dejó una hija de 11 años”, expresó con dolor la madre de José Antonio Rodríguez Martínez, de 33 años de edad y quien durante 15 años trabajó en la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo.

Este sábado 11 de marzo su única hija cumple 12 años de edad, y ya planeaban una fiesta.

“Lo mataron injustamente, nada más sé que me lo empezaron a balacear y cuando ya estaba ahí, le pusieron una arma y un chaleco acusándolo de que él trabaja mal”, refirió la madre de la víctima quien no ha recibido apoyo por parte de ninguna autoridad.

El jueves pasado cuando se dirigía a su domicilio, luego de haber visitado a su madre, Rodríguez Martínez fue asesinado por elementos de esta corporación estatal quienes le sembraron un arma de fuego y un chaleco antibalas.

“Se lo pusieron en la mano derecha y él era zurdo, no se vale, todavía no me han dicho nada, yo nada más voy a ir a recoger papeles para demandar, voy a demandar para que se haga justicia”, concluyó la madre del bombero asesinado quien en su rostro refleja el dolor de haber perdido a su hijo, así como también de impotencia.

Los familiares han llevado a cabo diferentes manifestaciones en busca de ser escuchados por autoridades de los tres niveles de gobierno.