Se queja de elementos de Fuerza Tamaulipas por robo de 9 mil pesos.

NUEVO LAREDO, Tam., 23 de Febrero

Un repartidor de tortilla despues de repartir y dirigirse a su domicilio, después de un arduo día de trabajo, el hombre fue interceptados por elementos de Fuerza Tamaulipas, que luego de “arrestarlo” le robaron 9 mil pesos, para luego dejarlo en libertad, bajo amenazas de que no fuera a denunciarlos.

Edgar Eliud Cardoza, de 33 años, con domicilio en la colonia La Fe, interpuso la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio en la Coordinación Regional de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

“Yo iba a mi casa, traía 9 mil pesos, que eran parte de las ventas del día y de un dinero que tenía para componer una camioneta, cuando en la colonia La Joya, me interceptaron tres patrullas de Fuerza Tamaulipas”, dijo el afectado.

Agrego que los agente de fuerzas Tamaulipas , todos con el rostro cubierto con capuchas, lo empezaron a agredir verbalmente, asegurándole que era delincuente.

“Cuando una mujer policiaca encontró el dinero, fue peor, me esposaron y me subieron a una patrulla, me empezaron a golpear, preguntándome con quien jalaba, que les diera más dinero o me iba a ir peor”, señaló el repartidor de tortillas.

Hasta que se convencieron que no podían sacarle más dinero al trabajador, los agentes de Fuerza Tamaulipas, lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo de muerte si se atrevía a denunciarlo.

“Me subí a mi carro y a unas cuadras, me intercepto otro convoy de patrullas, a los que les dije lo que había pasado y solo me dijeron –a chingaos, otra vez- y se fueron, ni caso me hicieron, yo solo quiero recuperar el dinero, son 9 mil pesos que me robaron esos malos policías”, enfatizó el afectado.

COMPARTIR Twitter

Facebook

WhatsApp

Email

Print

Google



Like this: Like Loading...