SEÑAL POLITICA

Por: Anwar A. Vivián Peralta

-LAMENTA DIPUTADO ALFONSO DE LEON APROBAR CUENTAS PUBLICAS SIN REVISION A FONDO

-JAIME RODRIGUEZ CON TODO VS. LA CORRUPCION DE EX GOBERNADORES

-COORDINACION DE DIPUTADOS LOCALES DEL PRI EN PUGNA

ENRIQUE RIVAS CUELLAR, alcalde electo de Nuevo Laredo, se encuentra preparando lo que será la trancisción de gobierno, con integrantes de su equipo de trabajo para a partir del primero de septiembre iniciar oficialmente las acciones de supervisión, sin embargo no desperdicia el tiempo de agenda y se sigue reuniendo con organismos civiles que ven en el jóven político la oportunidad de que Nuevo Laredo tenga más oportunidades de desarrollo social y fomento al empleo, la educación, el deporte, la cultura y el comercio internacional que han identificado ampliamente a Nuevo Laredo como la capital del comercio internacional…

TAL PARECE QUE EL SEÑOR RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES se quiere convertir en coordinador de la bancada priísta en el congreso del estado, misma posición que pelearán con seguridad ALEJANDRO ETIENNE LLANO y SUSANA HERNANDEZ FLORES, por lo que no hay que perder de vista el encuentro que se darán éstos tres personajes de la política priísta, la realidad es que el presidente de su partido es el que debe designar la coordinación en mención por lo que les lleva mano ya el matamorense, mas no porque lo quieran como tal en la coordinación de los trabajos legislativos por parte de su instituto político, pues con las malas cuentas que deja al frente del comité estatal del PRI, la realidad es que es un regalo el que le dieron como diputado local plurinominal sin caminar ni una sola calle, ni colonia popular o ejido…..

En Rio Bravo como en Reynosa se les olvidaron agradecer al heroíco cuerpo de bomberos el esfuerzo que realizan en favor de los ciudadanos, a quien se les olvidó?, pues a los alcaldes ROGELIO VILLASEÑOR SANCHEZ que en realidad no se sabe que ande haciendo u ocupando su tiempo para no reconocer la labor de este cuerpo heroíco de bomberos riobravenses en su dia el pasado 22 de agosto, mientras que en Reynosa, JOSE ELIAS LEAL desonoció los que lo apoyaron y respaldaron siempre, esa es la calidad del sujeto….

POR CIERTO TAMBIEN podemos comentar que el diputado local, ALFONSO DE LEON PERALES, levantó la voz con fuerza para lamentar como fast –track, en el congreso del estado se dieron paso a las cuentas públicas, alrededor de mas de 120, entre ellas la de Rio Bravo del 2015 como si no hubiera nada que revisar minuciosamente de lo que está mal, asi las de otros municipios que deberían ser trasladadas a la comisión que integran dipuitados locales que es la de fiscalizar precisamente todo lo que debe revisarse con lupa si es necesario….

Digo, si estamos observando en el vecino estado de Nuevo León que dirige JAIME RODRIGUEZ CALDERON como gobernador y el congreso del estado hace una revisión no a los alcaldes, sino a dos ex gobernadores como NATIVIDAD GONZALEZ PARAS y RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, además de la ex alcaldesa panista, MARGARITA ARELLANES, porque en Tamaulipas no se ajustan los pantalones los y las diputadas para hacer la revisión donde haya dudas del manejo de los recursos y su aplicación como salta a la vista en muchos casos, donde no se ven las obras en realidad….

SIN DUDA UN EJEMPLO que ha puesto el gobernador neolonés, JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON, con la auditoría que promueven en cada área para poner las cosas en claro y con seguridad llevarán a la cárcel a mas de tres en aquel estado…..

Y VOLVIENDO CON LA APROBACION de cuentas públicas, no crea amigo lector que se escapan los alcaldes saqueadores de sus pueblos, vendrá sin duda una legislatura que pondrá con compromiso social el órden a quienes lo requieren, que los para entonces sean ex alcaldes y otros que anteriormente fueron a este sexenio registren una revisión minuciosa de reapertura de las cuentas públicas, asi que aunque se vayan a los Estados Unidos a vivir, donde muchos tienen casas y sino preguntenle a los que están a punto de salir, en Rio Bravo, Reynosa o Valle hermoso entre otros, les podrán volver a revisar sus ejercicios para constatar que esta legislatura que preside RAMIRO RAMOS SALINAS no se llevó entre las patas al pueblo de Tamaulipas….

MIENTRAS QUE señalan que algunos de los candidatos perdedores ya andan en busca de reacomodo como son CARLOS SOLIS GOMEZ, quien fácilmente podría ser delegado federal o bien ERNESTO ROBINSON TERAN que señalan se mueve en las alturas para alcanzar algo de lo que aún le queda al PRI. Mientras que HECTOR CANALES en Nuevo Laredo, prefiere irse a la ciudad de México mejor, de donde nunca debió haber regresado para hacer el tremendo ridículo como candidato del PRI, un elemento que su arrogancia lo perdió como a muchos otros candidatos y candidatas, ahi tienen a LINDA MORA de Reynosa o bien a GRISELDA DAVILA de San Fernando que ni con la bendición de su padrino, el bueno para nada de TOMAS GLORIA REQUENA logró su objetivo……

Y En reunión con el Dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), DANTE DELGADO RANAURO, los Regidores electos de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, respaldaron al Coordinador Estatal GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, ante los ataques que ha sufrido en las últimas semanas por personas que apoyaron a otro partido en el pasado proceso electoral. “Todo aquel que está dañando la imagen de Movimiento Ciudadano, será expulsado, como marcan los estatutos de este organismo político”, afirmó

DANTE DELGADO, quién nombró a DANIEL SOSA CARPIO, Secretario de Vinculación y Participación Ciudadana, como encargado de dar de baja a quienes han difamado y dañado al partido. También en esta reunión el Diputado Federal y Coordinador estatal de MC, GUSTAVO CARDENAS manifestó que cada acusación falsa, será contestada a su tiempo y la primera, será presentando la ley de 3 de 3 en septiembre.

Ante esto todos los regidores ciudadanos, acordaron agregar en su agenda el pedir a todos los funcionarios municipales de primer nivel, presentar esta misma ley y demuestren transparencia, que es de lo que la ciudadanía exige de sus gobernantes. Mientras que motivó ampliamente el mensaje que dejó MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ Quien señaló “Las personas que dañan a Movimiento Ciudadano y apoyan a candidatos de otro partido ya no caben aquí”. Ante el lider nacional y moral del partido movimiento ciudadano.quedó en claro que Todo lo establecido en la reunión con respaldado por los Regidores: MIROSLAVA ESCALANTE, MARIO ALBERTO RAMOS, de ciudad Victoria; SIXTO REYES de Reynosa; NESTOR ENRIQUE LUNA ORTIZ de Tampico y MARIA AMPARO MONTALVO MARTINEZ DE ciudad Madero….

ESTE VIERNES por la mañana en punto de las 10 rendirá su informe de actividades la diputada federal, MARIA ESTHER CAMARGO, quien en el parque cultural, estará acompañada de personajes de la política y ciudadanos que escucharán el trabajo de gestión legislativa y social ha realizado la diputada federal por el II distrito electoral, sin duda es la que arranca con los informes que deben brindar a la comunidad de su distrito los diputados federales, veremos quien la sigue….. El ejemplo ya lo puso….

ELVA LIDIA VALLES, es un elemento del PAN con futuro político con miras a palacio municipal victorense, actualmente es diputada federal plurinominal y tiene un liderazgo natural en la capital del estado que en mucho puede ayudar al proyecto del gobernador electo para lograr positivos objetivos, mas que ahora tienen en la presidencia municipal de la capital a un personaje que olvida compromisos….

POR CIERTO, quien colabora junto a CESAR CAMACHO QUIROZ en el congreso de la unión es el matamorense, LIC. ADRIAN GALLARDO LANDEROS, ex presidente de la fundación COLOSIO, ex dirigente nacional juvenil del PRI y no dude que pueda jugar un papel muy importante en lo que se acerca para el 2018….

YAHLEEL ABDALA, diputada federal por el Primer distrito electoral de Tamaulipas, tuvo la oportunidad de acompañar al Director General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ALEJANDRO FERNÁNDEZ, en su visita realizada a la frontera tamaulipeca para supervisar los avances de la rehabilitación de 20 kilómetros de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, esta obra gestionada por el gobierno en turno, tiene un costo de 180 millones de pesos y con esto se logrará mejorar la comunicación entre esta frontera y el resto del país para seguir siendo la capital del comercio internacional….

