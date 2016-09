Added by respuestaenlinea septiembre 5, 2016

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-EQUIPOS DE TRANCISION A TRABAJAR

-PRIISTAS CONFORMARAN CONSEJO CONSTITUYENTE

-SURGEN ASPIRANTES PARA DIRIGIR EL SNTE SECCION XXX

-ALCALDES ELECTOS INICIARON TRANCISION CON SUS EQUIPOS

-UAT AZTLAN COORDINA ESFUERZOS CON INSTITUCIONES

EL MAGISTERIO DE TAMAULIPAS, renovará su dirigencia estatal a cargo del profesor RAFAEL MENDEZ SALAS, para lo que JAIME ARRATIA, secretario de organización II y coordinador del SNTE Reynosa se reunió con secretarios generales y representantes de centro de trabajo, estructura sindical del colegiado de organización II, sección 30 del SNTE Reynosa, para dar a conocer la convocatoria al trigésimo congreso seccional extraordinario a realizarse en ciudad Victoria, los días 29 y 30 de septiembre. Donde en breve estará tomando su curso hacia donde irá la decisión de los maestros para elegir a su nuevo secretario general de la sección XXX – Tamaulipas. JAIME ARRATIA, dirigente del magisterio tiene en sus manos la coordinación de los trabajos en el municipio mas importante de la entidad, su trabajo y dedicación le brindan la oportunidad de contar con opciones políticas para que Reynosa cuente con una representación importante en el congreso estatal….

EN LOS PASILLOS DE la dirigencia estatal del SNTE sección XXX suenan los siguientes nombres para relevar en el mando de la dirigencia a RAFAEL MENDEZ SALAS, siendo estos JAIME RAMOS, CECILIA ROBLES, ARTURO ARIZMENDI, JUANITA SANTIBÁÑEZ, CARLOS AGUILAR MONITA, RIGOBERTO GUEVARA, ULISES RUIZ entre otros nombres que se barajan para poder lograr el liderazgo sindical en la entidad, todos tienen sus méritos y deberán tener un solo compromiso con sus agremiados, representar los intereses laborales de ellos…..

DIFICILMENTE podrán hacer lo que se les pide a los alcaldes electos que el primero de octubre entran en funciones, sus cabildos y equipos de trabajo, mas que pensar en innovar teorías y leyes, deberán avocarse a poner el mejor empeño y tiempo en que le urge a la gente, atención inmediata a la bola de problemas que heredan JOSE LUIS HERNANDEZ CASTRELLON a DANIEL TORRES; JOSE ELIAS LEAL a MAKI RTIZ DOMINGUEZ; LETICIA SALAZAR a JESUS DE LA GARZA y asi por el estilo.

Los regidores y síndicos tienen en sus manos la oportunidad de recorrer el municipio, los ejidos, las colonias, los módulos habitacionales y demás para reconocer lo que debieron haber conocido en campaña político electoral si es que anduvieron en realidad buscando el voto de confianza de la comunidad que los eligió en su mayoría.

ASI ES DE QUE las cosas no están fácil para los que llegan, pero tampoco imposibles de querer cambiar el rumbo que llevan varios de los municipios en el estado….

FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, está listo para asumir el liderazgo del instituto político que tendrá como gobernador del estado a uno de sus militantes. El PAN, se convertirá en el partido en el poder a partir del primero de octubre, y el diputado local con licencia FRANCISCO ELIZONDO, sin duda cuenta con la confianza del mandatario estatal electo de Tamaulipas para encabezar la operación política que viene con rumbo al 2018. Su secretario general, será el regidor reynosense ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, quien ha sido ex candidato a diputado federal por el II distrito electoral de Tamaulipas y no dude que su presencia fortalecerá aún mas a la dirigencia de KIKO ELIZONDO como le llaman sus compañeros de partido y simpatizantes…. por lo que ya visitó algunos municipios del estado de Tamaulipas para refrendar el trabajo que deberá realizar al frente del partido y acompañado de su secretario general del comité estatal electo, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA…

MIENTRAS QUE el diputado local, HERIBERTO RUIZ TIJERINA, estuvo en el municipo de Guemez, Tamaulipas acompañando al alcalde JULIO CESAR LOPEZ WALLE para inaugurar la ampliación del salón de usos múltiples del ejido Ricardo Flores Magón, logrando tener con esto los habitantes del ejido un salón con mayores comodidades y amplio para sus eventos, sin duda que el legislador se dá tiempo para atender las diferentes invitaciones que le hacen sus amigos alcaldes de la entidad….

POR OTRO LADO le comento que la regidora y coordinadora estatal de PROGEDER, Promotora de gestión y enlace para el desarrollo rural, PERLA AGUIRRE, está bajando recursos en favor de las gentes del campo, buscando en todo momento como gestión social ante insitutos del gobierno federal, proyectos que aterrizarán en ejidos como Atizapán de Zaragoza, Mario Souza, Puerto las flores, Zacatecana entre otros. Y municipios como Abasolo, donde material de construcción estarán recibiendo varios beneficiarios tamaulipecos….

AIMEE CHAVEZ FONSECA, presidenta del colegio de licenciados en derecho del trabajo de Reynosa, viene trabajando en diferentes convocatorias y conferencias con colegas de otras ciudades en apoyo y orientación a quienes se acercan al organismo en el municipio de Reynosa, logrando como gestión a favor de la clase trabajadora que cuentan con la asesoría jurídico laboral necesaria para enfrentar cualquier pleito laboral con empresas que no tienen las consideraciones jurídicas para los trabajadores….

DENTRO DEL PRI de Reynosa, se mueve la opción de que su dirigente local, OMAR ELIZONDO, deje la dirección del partido en cualquier momento, argumentan algunos que será después del relevo de la dirigencia estatal del tricolor, la verdad es que ya andan aventando la toalla varios de los dirigentes de los sectores y organizaciones del tricolor, por lo que se puede dar el caso de que inicie la desbandada partidista en cualquier momento, pues no es para menos lo que sucedió, donde la arrogancia, el valemadrismo y la pereza de varios líderes y políticos que pensaron tenían todo en sus manos para retener los poderes del sistema de gobierno, se equivocaron….

EN OTRO ASUNTO le comento que los regidores plurinamonales de Reynosa Por la coalición PRI-PVEM-PANAL entrantes son ANALIA BRENES CANTU y HECTOR OLIVARES ZAVALA, dirigente local de la CNOP en Reynosa. Asi como por parte de la planilla del candidato independiente JOSE GOMEZ son: PATRICIA RAMIREZ RUIZ y ANSELMO ALMARAZA SALAZAR; Por parte de MORENA, ALICIA PIZAÑA NAVARRO.

Y en la posición que correspondió a la planilla del DR. ALFONSO DE LEON PERALES anote a MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARZA como regidora plurinominal. Siendo por último SIXTO REYES por el partido movimiento ciudadano.

EN LA ACTIVIDAD de la alcaldesa electa de Miguel Alemán, ROSA ISELA CORRO ACOSTA, le comento que asistió en dias pasados alzó la voz para hacer sentir su reconocimiento al trabajo realizado por los trabajadores del departamento de servicios primarios. En donde hizo saber su deseo de cumplir que a partir de octubre su recibo de pago quincenal, contará con un incremento salarial. Señaló ante los presentes que “Las familias mas necesitadas de apoyo y que tanto se sacrifican por su sueldo, son precisamente las familias de nuestros empleados de Servicios Primarios, por eso quise venir personalmente para decirles que no están solos, “Cuentan Conmigo” para trabajar con un solo objetivo, que es el mejoramiento de nuestras familias”. Siendo que dentro de las compensaciones a su trabajo diario del departamento de servicios primarios se contempla también servicios médicos para los empleados.

Mientras que por Reynosa en el ámbito educativo profesional, la directora de la unidad académica UAT-AZTLAN de Reynosa, ROSA ISEEL ACOSTA Agradeció al Colegio de Nutriólogos de Tamaulipas (CONUTAM), al dar el inicio de las pláticas del Simposium Internacional Avances en entender la Obesidad y el metabolismo del tejido adiposo. Reconociendo la importancia de la vinculación interinstitucional entre la UAT-UAMRA, IPN-CBG y CONUTAM, oportunidades de fortalecimiento Academico para Estudiantes, Egresados y Profesionales de Nutrición, evento que se realizaó en el Auditorio del Centro de Biotecnología Genomica del IPN….

COPITZY HERNANDEZ GARCIA, recibió el veredicto final para convertirse en diputada local por el VIII distrito electoral de Tamaulipas a partir del primero de octubre. Esto después de ser impugnada ante el trife en la sala regional de Monterrey, Nuevo León, donde pasó la prueba de fuego y ahora se finalmente representará a los ciudadanos del octavo distrito, por lo que de inmediato tenía una reunión de festejo junto con su equipo de colaboradores el pasado martes por la noche en su domicilio en la Avenida Morelos de la ciudad de Rio Bravo para comentar en detalle con su equipo y familia….

EL PASADO 1 de septiembre inició la tercera etapa del proceso de transición del Gobierno de Tamaulipas, confirmó la Contralora del estado, HILDA CAVAZOS. Durante julio y agosto, meses de la primera y segunda etapa respectivamente, por acuerdo de los Gobernadores Constitucional, TORRE CANTU y electo, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, se sostuvieron acercamientos entre representantes de ambos, en los que cada Secretaría del Gobierno de Tamaulipas expuso ante un equipo de transición la situación de la administración pública, además de que se entregó información relacionada con los bienes muebles e inmuebles de la administración.

A partir de este primer día de septiembre, el Gobernador electo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA designó a un equipo de transición de al menos 10 personas que está encargado de realizar los trabajos de la entrega-recepción. Según el calendario para ejecutar ese proceso, a partir del segundo día del mes de septiembre, los integrantes del equipo de transición serán presentados a los titulares de las 14 Secretarías que integran el Gobierno de Tamaulipas.

“Durante la semana del 5 al 9 de septiembre se visitarán las instalaciones del Gobierno del estado por parte del equipo de transición” explicó Cavazos Lliteras.

En la semana del 12 al 23 de septiembre los representante integrantes del equipo de entrega-recepción conocerán los procesos y sistemas de cada una de las secretarías y los 35 organismos públicos descentralizados.

Estableció que “en el momento que tomen posesión (los nuevos funcionarios de la administración) fluirán las actividades, es decir que el proceso de transición no sea una situación que provoque la suspensión de alguna actividad”. El 30 de septiembre se realizará la entrega recepción del Poder Ejecutivo, y posteriormente la del resto de Secretarías y departamentos del Gobierno tamaulipeco. Cavazos Lliteras reveló que se ha encontrado “disposición de los dos equipos,” y que “se ha trabajado de manera correcta y amigable.” Estableció la Contralora estatal que el Gobierno de Tamaulipas cuenta con aproximadamente 3 mil 200 funcionarios de primero y segundo nivel.

EL DIPUTADO HERIBERTO RUIZ TIJERINA, priísta y ex dirigente de diversas trincheras del tricolor, sigue siendo la punta de lanza para la renovación del partido revolucionario institucional y con el diversos políticos de nivel que podrían darle un giro a este instituto político que ha caído al piso cuando nunca pensaron que sería. Lo anterior a causa de la falta de dirigencia, de rumbo, de apertura a la militancia y sus simpatizantes de partido.

Y EN ESTE TEMA, el legislador y líder natural tamaulipeco señaló que se prepara una gran reunión política para demostrar que existen priístas y que estos constituirán un consejo político real co liderazgos representativos y no mas simulación como en la que ha caído El PRI. Agrega el diputado RUIZ TIJERINA que harán un manifiesto al presidente PEÑA NIETO y al dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA para que conozcan lo que sucede en el estado de Tamaulipas con su partido político. Pues al observar el ámbito nacional de lo que sucede en otras entidades, donde los priístas se han puesto la camiseta en realidad para denunciar a sus gobernadores, funcionarios o líderes de partido que han llevado por mal camino al instituto político.Lo que denominó “CRUZADA POR LA DEMOCRATIZACION INTERNA DEL PRI”.

FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ, dijo estár dedicado a la rectoría de la UNT, Universidad del Noreste de Tamaulipas, quien viene trabajando y coordinando los trabajos de los diferentes campus a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas. Mientras que en lo político, el ex candidato independiente a gobernador del estado, está en un compás de espera de lo que pueda venir en la conformación del próximo gobierno estatal…..

