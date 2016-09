Added by respuestaenlinea septiembre 6, 2016

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-EX CANDIDATOS PANISTAS A POSICIONES DE GOBIERNO

-RELEVO DE DIRIGENTES COMITES LOCALES DEL PAN EN PUERTA

-MORENA BUSCARA BUENOS CANDIDATOS PARA EL 2018

AHORA PARECE QUE LE LLUEVE A OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ en su milpita, aunque quieran amarrar navajas de que esto llega con los vientos del más allá, no hay tal cosa ni coincidencia, solamente es una acción seguramente de la instancia judicial que el dos veces alcalde de Reynosa, ex diputado federal, ex Senador, ex funcionario estatal y federal en varias ocasiones, incurrió en desacato al ignorar la cita de comparecencia que le giró la PGR. Pues la situación legal en la que se encuentra inmerso el sujeto arrogante y ex operador invencible del PRI, cuenta con tres años en reserva y es momento en que lo han desempolvado, El asunto legal claro está sobre el uso indebido del nombre Broncos de Reynosa, que tiene derechos reservados por un particular que ahora reclama justicia. Asi es de que ahora si el señor OSCAR LUEBBERT no es ningún personaje intocable como se pensó muchas ocasiones, su manejo en la política lo ha llevado a ser orillado cada vez mas como tal, pues recordemos aquel borrego que soltaron que sería administrador de aduanas a la llegada de EPN a los pinos, al grado que hasta algunos dizque colaboradores suyos andaban amarrando posicionamiento en la dependencia y nada….

ARTURO SOTO ALEMAN, ex candidato a la presidencia municipal en Cd. Victoriam no hay que perderlo de vista, pues es un elemento jóven y que mucho tendrá que ver seguramente en la integación del aparato guernamental de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, pues como candidato que fue a la alcaldía de la capital del estado hizo un papel importante a pesar de que el PRI siempre ha tenido como bastión el lugar y por el otro lado contando con la esposa de GUSTAVO CARDENAS como abanderada del PMC, se ponía la situación interesante, aún asi el jóven empresario dió la batalla, no dude que haya un espacio estatal reservado para el panista….

EN RIO BRAVO, la Sra. NOELIA CANTU DE MILLAN, presidenta del club de leones “Sauteña”, sigue llevando a cabo diversas acciones de beneficio a la comunidad riobravense y mas allá de traspadando fronteras. Lo anterior con la ayuda de socios y voluntarios de dicho club que le ha dado vida desde hace muchos años en favor de las clases más necesitadas, al mismo tiempo no dude que pueda volver por sus fueros como presidenta del patronato de la Cruz Roja, sin duda que mucho ayudaría estando y renovando la mala actividad en el servicio que brinda dicha institución hasta este dia, pues que se puede esperar si lo que ahi existen son buenos sueldos para unos cuantos y la despreocupación de atender en realidad a la comunidad con un servicio de calidad médica, la realidad es que solamente unos cuantos trabajan, unos cuantos son los que se ponen la camiseta, lamentable que sea manipulada esta institución por cuestiones de familia…..

ROXANA GOMEZ PEREZ, ex candidata a diputada local por el VIII distrito postulada por el PAN, no hay que perderle de vista, pues su actuación como candidata al congreso del estado, después del veredicto del TRIFE que le dió el triunfo a COPITZY HERNANDEZ del PRI, no para los proyectos de quien señalan muchos panistas, se ganó la estimación de la militancia, simpatizantes y ciudadanos que le dieron su voto. Con esto asegura sin duda su participación como una fuerte contendiente dentro del próximo proceso electoral del 2018 a la presidencia municipal en forma automática y con el agregado que si se aplica en Rio Bravo la equidad de género para que sea una mujer, pues tiene en sus manos la candidatura a la presidencia municipal, pasando antes por un importante espacio en la administración pública…..

MIENTRAS QUE QUE CON LA LLEGADA de los vientos de cambio al PAN a nivel estatal, el relevo de dirigencias locales, tiene una de las que urge sin duda alguna en el comité local del municipio de Rio Bravo, donde la salida de LETICIA MONCADA Y ROGELIO ZAPATA es irremediable, su actitud y cerrazón política para dar el espacio a otros elementos y revitalizar el panismo local, el trabajo a desarrollarse como partido en el poder. Su permanencia en la dirigencia local degrada el trabajo que realizan dentro del instituto político sus dirigentes nacional y estatal. Slo basta conocer la manera en que se dió la capacitación a los representantes de casilla en la pasada contienda que no tuvo el efecto debido, personal electoral que no supo manejar la situación para pasar la receta a los guerrilleros electorales que habrían de defender el voto en las casillas instaladas en lo largo y ancho del municipio, ahi mucho tiene que ver la dirigencia local de LETICIA y ROGELIO. Seguro que FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, dirigente electo del PAN en Tamaulipas, tomará cartas en el asunto de la renovación de dirigencias que son obsoletas, arrogantes y que desestiman la suma de otros actores políticos…..

HECTOR GARZA GONZALEZ, ex candidato a la gubernatura de Tamaulipas postulado por MORENA, trase en su mente ser candidato al senado de la República. Asegura a quien lo quiera escuchar que el tiene la manera de alcanzar el triunfo porque por ahi tiene algo asi como 300 mil votos que le robaron en la elección del cinco de junio. RENATO MOLINA, diputado federal por MORENA y delegado del comité nacional en Tamaulipas del partido, anda recorriendo ampliamente los municipios, comenzando a observas los posibles aspirantes a cada cargo de elección popular, dicen que los relevos de dirigentes de partido no se harán porque puede dañar la integración y unidad de su partido. Haber si no lo marea con el rollo el tal HECTOR GARZA….

MIENTRAS QUE EN EL PRD, apunte al ex regidor y ex diputado local, JUAN MANUEL RODRIGUEZ NIETO que será el futuro dirigente estatal del Partido en mención, su trabajo lo hace con tranquilidad desde algunos puntos del estado de Tamaulipas, sin duda que será un liderazgo de un personaje que irá a limpiar todos los ángulos de ese partido, un elemento que sin renunciar a su militancia partidista mostró siempre la intención de ir en coalición su partido con el PAN apuntalando como viable precandidato en ese entonces al ahora gobernador electo, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, por lo que no equivocó el camino. JUAN MANUEL RODRIGUEZ, ahora tendrá la oportunidad de llegar a la dirigencia estatal del PRD de ser seguramente quien ponga en la calle a la pandilla de CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO y con ello dar una limpieza a la casa política de la izquierda…..

SURGEN JOVENES PARA DIRIGIR la red de jóvenes del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, jóvenes con deseos de participar en el PRI han surgido en algunos municipios que su partido ganó la elección para alcalde, siendo uno de ellos Matamoros, como la capital del estado y Tampico, sin embargo la mala labor realizada por la actual dirigencia estatal de este sector juvenil deja mal parados a los proyectos que tiene la red de jóvenes, antes frente juvenil revolucionario, sin embargo se preparan ya algunos dirigentes estudiantiles para asumir compromisos con este sector dentro del PRI y renovar asi la dirigencia estatal y municipales…

EN CIUDAD MIER, el alcalde DR. ROBERTO GONZALEZ, anuncia que hasta el 30 de septiembre la Dirección de Catastro, viene otorgando el 100% de descuento en recargos del pago del Impuesto Predial, lo anterior con la finalidad de que contribuyentes se vean beneficiados con esta oportunidad y al mismo tiempo se pongan al corriente en sus pagos atrasados, apoyando asi la economía familiar de la ciudad, pero además para que el trabajo de recaudación de impuesto predial, sea de beneficio y traducido en obras para la comunidad….

SERGIO VILLARREAL BRICTSON, dirigente local del PRI en Tampico, no hay que perder de futuro político que tendrá en la alcaldía de Tampico, pues su participación de ganar dos elecciones consecutivamente lo pone en un lugar importante, por lo que no dude que pueda estar participando electoralmente como candidato a un cargo de elección popular en lo que sigue….

JOSE LUIS VILLASEÑOR SANCHEZ, quien aspiró a ser precandidato a la presidencia municipal por el PRI en Rio Bravo, comentan que seguirá esperando su momento en la política, pues como es sabido, no les fue posible a el y su hermano, el actual alcalde de la ciudad disponer de la candidatura a la presidencia municipal riobravense por el PRI, señalan que seguirá talachando desde el PRI la posibilidad remota de ser abanderado del tricolor. Junto a el hay otros personajes de los que iremos comentando en nuestras próximas colaboraciones, sin duda que al agricultor lo ubican como quien junto a otros aspirantes a alcalde medirán las posibilidades de participar en un momento dado por el mismo partido o por otra opción que se presente….

HACEMOS UN PARNTESIS para enviar nuestras condolencias a la familia CAMPOS ALCOCER, por la irreparable perdida física del ING. VICTORINO CAMPOS ALCOCER, un ciudadano sencillo, trabajador y que fuera gerente general de la COMAPA en tiempos difíciles, su trato sencillo y humano lo llevó a cultivar muchas amistades, siendo un destacado deportista y funcionario municipal en Ciudad Reynosa se condujo siempre como un técnico en la política. Se nos adelantó en el camino de la vida este lunes de inicio de semana, para su familia un abrazo fraternal y solidario.

y nos veremos.

