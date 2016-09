SEÑAL POLITICA.- POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA.

Added by respuestaenlinea septiembre 14, 2016

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-FORTALECERAN GOBIERNO DE REYNOSA

-CRUZADA DEMOCRATICA DEL PRI VISITA NUEVO LAREDO

-NUEVO PROGRESO EN EL ABANDONO TOTAL

En gira por el norte del estado de Tamaulipas, MAURICIO CERDA GALAN, ex dirigente juvenil, ex funcionario estatal y federal con amplia militancia dentro de las filas del PRI, visitó Nuevo Laredo, donde ante la derrota que vivió el cinco de junio, el priismo se vio lastimado por la arrogancia, la cerrazón de sus líderes, candidatos y funcionarios. Tras reunirse con neolaredenses de origen priísta, reiteró que “El PRI está vigente y en la lucha”, sostuvo MAURICIO CERDA GALAN, quien en unión de priístas del estado de Tamaulipas, como HERIBERTO RUIZ TIJERINA, recorren la entidad para fortalecer un proyecto de renovación partidista que le dé la oportunidad al tricolor de reposicionarse políticamente ante la ciudadanía.

Con la finalidad a que se sumen al movimiento democratizador del PRI y a que participen en los cambios del partido, programados para octubre. Contó con la participación de priístas de Nuevo Laredo como ARNOLDO VANOYE GUTIERREZ, RAFAEL NOLASCO, JESUS VALDEZ ZERMEÑO, ALBERTO MANCILLAS SANCHEZ, FERNANDO RIOS RODRIGUEZ Y ADAN HERNANDEZ. La renovación de los consejos políticos municipales y estatal, es uno de los compromisos que debe asumir el comité nacional del PRI con quien se tiene comunicación directa, dijo el victorense Mauricio Cerda Galán, pues el presidente del comité nacional, Enrique Ochoa Reza, pidió a esta comisión democratizadora que se trabajara en el sentido de la reestructuración política del tricolor para efectuarse en el mes de octubre para no tener la intervención de un gobernador priísta. Los priístas dijeron que “El PRI ciego, sordo y mudo lo enterramos el 5 de junio, ahora tenemos que dejarlo crecer”. Ahí se Aseguró que el PRI perdió en Tamaulipas por falta de rumbo por parte del primer priista, el gobernador Egidio Torre, que al no tener compromiso con el partido, le daba igual si ganaba o perdía. Abordaron el tema sobre la falta de democracia en los sectores, organizaciones y movimientos con que cuenta el tricolor, donde deben asumirse en renovarse como debe ser, buscando a verdaderos dirigentes políticos sectoriales. Señalaron: “En el PRI no hay transparencia, nunca se ha visto que se rinda cuentas de los ingresos y la forma en que se distribuyen, no hay una línea ideológica clara y los estatutos son ambiguos”. Decidieron que deben abrirse los espacios para los jóvenes, que solicitan oportunidades políticas de participación y los consejos políticos son quienes deben promover la democratización al interior del PRI.

JOSE ELIAS LEAL, alcalde de Reynosa, rayó en lo ridículo en su pasado dizque informe de gobierno, una bajeza de su parte no haber invitado ni a los legisladores reynosenses que tanto le ayudaron a su gobierno municipal o a la diputada federal MARIA ESTHER CAMARGO, que ni siquiera le corrió la invitación a su mini informe de actividades realizado en la sala de cabildo municipal, de veras que no sabemos a qué le tira el político reynosense, cuando se sabe que el día último del mes estará desempleado y sin amigos o colaboradores como los que tuvo en su gobierno municipal, varios que ya comentamos anteriormente, no le ayudaron y sí le estorbaron formalmente de cara a la comunidad, a los medios de comunicación, a los liderazgos naturales de la ciudad. Hay que anotar que dentro del mensaje del alcalde saliente se dio un abismo político de desacuerdo con el representante del gobernador EGIDIO TORRE y nos referimos al secretario de Obras Públicas del estado, MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, por lo que las cosas no terminan bien que digamos, pues sin duda la queja del alcalde de no otorgar verdadero apoyo para la obra pública en Reynosa, fue tajante, será eso en realidad?…..

MIGUEL MANCERA, jefe de gobierno del Distrito Federal, en reunión nacional de su partido de la Revolución Democrática, dijo y alzó la voz que estaba en desacuerdo con el paquete económico presentado ante el Congreso de la Unión por el gobierno federal vía JOSE ANTONIO MEADE, Secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que se inconformó ante la militancia y consejeros del PRD, con la presencia de su dirigente nacional del mismo, ALEJANDRA BARRALES, quien se apunta desde ahorita como aspirante a la candidatura a jefe de gobierno del D.F. y si no, pa´l baile vamos….

HUGO RAMIREZ TREVIÑO, regidor del cabildo electo que presidirá MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, en Reynosa, viene siendo punta de lanza en el trabajo de entrega-recepción de la administración municipal, donde ya otros regidores están integrados, coordinados precisamente por el también ex sub delegado regional del IMSS, ex funcionario de la SECODAM y PRO MEXICO, sin duda, RAMIREZ TREVIÑO, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, pero también en las lides políticas del Partido Acción Nacional donde ya ha sido candidato a diputado local, con esto lo que señalamos es que es una garantía al estar integrado al equipo de confianza de la alcaldesa electa, llevando el orden desde hace ya tiempo de acciones que permitirán una transición tersa….

LAS CONDICIONES DE VIDA EN la Villa de Nuevo Progreso están más mal que nunca, la delegación municipal no cuenta con la vida real que viven en colonias populares y con ello el abandono se hace latente, pero lo que más preocupa es que organizaciones que dijeron defender los intereses del pueblo se encuentran ausentes, otros se ponen a organizar festividades como si para eso estuviera la comunidad, es lamentable que los ciudadanos vivan en las condiciones de abandono, con agua pestilente y sin presión en todos los sectores de la Villa de Nuevo Progreso. Han alzado la voz habitantes de colonias populares y sectores de la comunidad para demostrar, primero, que la autoridad delegacional no ha respondido a los intereses de la población y en segundo, que diversas autoridades y organizaciones no han representado en realidad la situación que tiene y vive la población con la falta de servicios primarios…..

EN OTRO ASUNTO, le comento que JOSE RIOS SILVA, alcalde electo de San Fernando, ha venido evaluando los pasos que han seguido los representantes del equipo de transición y donde el equipo, por parte del alcalde saliente, MARIO DE LA GARZA, ha dispuesto que se coordinen en un programa de calendarización que acordaron tanto el alcalde entrante JOSE RIOS como el saliente, en cada una de las áreas y departamentos que tiene el republicano ayuntamiento para disponer acciones en la entrega-recepción para el día último.

EL ALCALDE NEOLAREDENSE, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, este lunes rindió su tercer informe de actividades con la presencia de diversos invitados e integrantes del cabildo municipal, hay quien maneja que el alcalde saliente podría ser parte del próximo gobierno del estado de Tamaulipas que dirigirá FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA como gobernador electo, así es de que habrá que estar al pendiente de la posición que jugará el panista neolaredense….

POR CIERTO, LA diputada local por el IV distrito de Tamaulipas con sede en Reynosa, JUANITA SANCHEZ, de extracción panista, visitó El Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No 131, donde compartió con la dirección del plantel, personal administrativo y docente, además de alumnos de la institución que suman un total en matrícula de 1,477 alumnos. Compartir las necesidades más apremiantes que tienen como escuela de nivel medio superior y que tantas generaciones ha otorgado a la comunidad reynosense, comprometiendo su palabra la legisladora de ser gestor incansable y promotora de la educación…..

MIENTRAS QUE nos enteramos que el LIC. ALEJANDRO ETIENNE LLANO, es ya el coordinador de la bancada priísta en la LXIII legislatura tamaulipeca por decisión de su partido Revolucionario Institucional, mismo que coordinará a los legisladores de mayoría relativa como plurinominales, por lo que ya se aprestan a organizarse para el día último del mes, rendir protesta como diputados locales, junto al resto de los legisladores del PANAL, Movimiento Ciudadano, MORENA Y PAN, que conformarán la legislatura local de Tamaulipas….

MARCO ANTONIO MORENO AMARO, ex candidato a diputado local por el sexto distrito electoral de Tamaulipas con sede en Reynosa y postulado por el Partido Nueva Alianza, además de ser coordinador juvenil de dicho instituto político, destacó que se trabajará coordinadamente con las dirigencias estatal y nacional para enfrentar los retos políticos que se avecinan, además de fortalecer la militancia y sus simpatizantes que crece cada día mas en favor del posicionamiento del Partido Nueva Alianza, donde a los jóvenes se les ha brindado el espacio político de participar en contiendas electorales y cargos políticos para desarrollar nuevas propuestas y coordinar esfuerzos por su partido. Además de ganarse la confianza de la ciudadanía al aceptar que PANAL es un instituto político que refrenda el respeto a las instituciones, pero a su vez es un foro de expresión política ciudadano

EBERT GUTIERREZ, integrante también del equipo de trabajo y quien fuera candidato suplente a diputado local, dijo sentirse entusiasmado por la fortaleza que ha alcanzado la dirigencia del partido nueva alianza y que en el municipio de Reynosa se darán positivos resultados en el 2018. También muy activo el profesor JUAN RAMON MARTINEZ, quien coordina un grupo de amigos de bisquet en la ciudad de Valle hermoso, pero en el magisterio es un activo en la ciudad de Reynosa y participan activamente al lado del profesor MARCO ANTONIO MORENO AMARO en diversas actividades….

ROBERTO GONZALEZ HINOJOSA, alcalde electo de Ciudad Mier, iniciará con el pié derecho, pues además de la ventaja que le dejan unas finanzas sanas a la administración que encabezará, va a tener el respaldo y la confianza del gobierno del estado en manos de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA….

-INICIAN GIRA NUEVOS DIRIGENTES DEL PAN TAMAULIPAS: KIKO

FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR E ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, presidente y secretario general del comité directivo estatal del PAN, señalaron que estarán realizando una gira de trabajo intensa por los 43 municipios de Tamaulipas para refrendar el compromiso de llegar a la dirección del partido, sin duda que son las dos personas que llegan con el sello cabecista a la dirección del partido acción nacional con toda la fuerza política para enfrentar los retos políticos del instituto. Electos como única fórmula que presentó su registro de acuerdo a la convocatoria expedida por el comité nacional. Y ahora tienen el reto de vigilar 16 diputaciones, 23 alcaldías y 4 diputaciones plurinominales, es el capital político a coordinar y vigilar, dijeronlos dirigentes estatales recién instalados el pasado fin de semana, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, asume con responsabilidad su trabajo partidista, donde ha sido regidor, diputado local y no desconoce en ningún momento la militancia tamaulipeca del PAN…..

Ypor el rumbo del comité de consulta y participación de la comunidad en seguridad pública de Reynosam se encuentran preparando un foro de consulta, dijo su presidente LUIS BARBOZA SUSTAITA, que confía plenamente en la participación de las diferentes cámaras y organismos civiles de la comunidad reynosense, donde participan diversos consejeros como RICARDO CALDERON, ROBERTO SALINAS, RAYMUNDO HERRERA, ALFONSO DE LEON entre otros representantes de organismos y de la sociedad civil..

LOS INFORMES DE ROGELIO VILLASEÑOR y JORGE LONGORIA OLIVARES en Rio Bravo y Diaz Ordaz, lucieron de lo mas ridículos, desairados por la ciudadanía, el pueblo que debió haber escuchado que hicieron y que dejaron de hacer, haber escuchado que ambos municipos han quedado sin avances, en el olvido de la geografía Tamaulipeca.

-JESUS DE LA GARZA “Chuchin”, LISTO PARA INICIAR

OMAR MASSO, HOMAR ZAMORANO AYALA, MARIO TAPIA, serán elementos que funcionarán como funcionarios con seguridad en la futura administración municipal que dirigirá JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, asi como ellos otros elementos se encuentran sumando este equipo de trabajo que estará disponiéndose activamente para conformar las diferentes titularidades de las secretarías…

HAY QUE destacar que la experiencia de HOMAR ZAMORANO AYALA como ex diputado local, federal, ex alcalde entre otras hierbas mas o la participación de OMAR MASSO en diferentes trincheras políticas y MARIO TAPIA como dirigente municipal de su partido revolucionario institucional, son garantía para que funcione bien la administración matamorense….

Y que me dice en el municipio de Valle hermoso, con DANIEL TORRES apunte a PATY PALACIOS CORRAL, quien actualmente es oficial del registro civil, donde ha desempeñado una importante labor al frente de la dependencia, con servicios y orientación a los ciudadanos, su participación en la próxima administración sería de gran utilidad. Además se ha mencionado la posibilida de que el ING. FERNANDO CASTRELLON, actual delegado de ITAVU forme parte activa del gabinete del alcalde electo DANIEL TORRES ESPINOZA, son ellos unos de varios elementos que se encuentran trabajando desde campaña político electoral, por lo que el agradecimiento siempre es importante….

JULIO COLUNGA ZAVALA como primer síndico municipal electo en Miguel Alemán, es un elemento que tendrá a su lado la alcaldesa ROSA ISELA CORRO ACOSTA como quien auxiliará en materia de la cuenta pública del ayuntamiento electo de esa ciudad fronteriza, su experiencia lo hace ser un elemento de los principales colaboradores que tendrá el gobierno de la ciudad a partir del 1 de octubre, con esto sin duda se desarrollarán propuestas en el cabildo municipal donde participe el miguelalemanense JULIO COLUNGA con seriedad y trabajo…..

EN NUEVO LEON, la tierra que gobierna JAIME RODRIGUEZ CALDERON anuncia que Quince estudiantes normalistas de Nuevo León viajarán a Francia para realizar prácticas docentes en escuelas de educación básica. Por tres meses, los jóvenes también perfeccionarán el idioma francés. Este intercambio internacional forma parte del Programa de Movilidad Académica México-Francia, al que también asisten otros 51 estudiantes de Normales Públicas del País. Al recibir a los jóvenes en el Palacio de Gobierno, el Gobernador JAIME RODRIGUEZ CALDERON, les pidió obtener el mayor provecho de esta gran oportunidad que reciben. El Bronco explicó que en este sistema global es necesario conocer y analizar programas exitosos de otras naciones para adaptarlos y seguir impulsando cambios históricos, como lo hicieron en su tiempo Fray Servando Teresa de Mier y José Eleuterio González, entre otros. Por la mañana, los estudiantes del séptimo semestre de las Normales Miguel F. Martínez y Moisés Sáenz Garza fueron recibidos por la Secretaria de Educación, Esthela Gutiérrez Garza, quien los felicitó por su esfuerzo. “Creo que va ser una oportunidad de compararnos, de conocer la currícula que tienen ellos, los programas, toda la innovación”, expresó la funcionaria estatal. “Esto va ser muy importante porque a su regreso participen en lo que seguramente vamos a estar viviendo que es la reforma y los programas de las normales de acuerdo con el nuevo modelo educativo”. Para cubrir sus gastos de manutención, hospedaje, colegiatura, transportación y seguro de gastos médicos, los estudiantes recibieron una beca. Esto en acuerdo con los gobiernos estatal y federal, a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. La estadía de los normalistas será del 18 de septiembre al 16 de diciembre de este año y asistirán a distintas universidades donde cursarán materias de formación pedagógica y disciplinaria. También realizarán prácticas en centros escolares de educación básica del país europeo y a la vez intercambiarán sus experiencias. La Secretaria de Educación destacó que esta es la segunda ocasión que Nuevo León participa en esta convocatoria. La Delegación de Nuevo León parte este sábado 17 de septiembre para iniciar su viaje de intercambio que fortalecerá su formación académica y su investigación científica.

Felicitamos por su cumpleaños este 13 de septiembre a ALFONSO SANCHEZ GARZA, ex alcalde matamorense, así como a LUIS GONZALEZ, RAFAEL LUQUE JR., ANA MORENO LIRA, ARTURO RUBIO Y KENIA DE SANCHEZ…. Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 14 de septiembre a ELVIA WILLARS, MIREYA CARMINA MARTINEZ , a los compañeros periodistas JAVIER ROSALES, VICTOR HUGO GUERRA y MELITON GUEVARA; Asi como a MORELOS CANSEGO, ex secretario de gobierno; MARTIN AYALA, SHARAY GARCIA VILLELA, ALBERTO CANTU, ADRIAN GOMEZ…

ASI COMO ESTE 14 de septiembre felicitamos a todos nuestros amigos locutores en su dia, enhorabuena por ese gran esfuerzo y trabajo que realizan dia con dia….

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo……

Y nos veremos.

