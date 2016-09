Added by respuestaenlinea septiembre 15, 2016

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-DESAIRAN A REYNOSENSES EN EVENTO DE SEDESOL

-REHUYE A MEDIOS DE COMUNICACION DIPUTADA YAHLEEL

-REYNOSENSES, SON PROSPECTOS A OCUPAR CARGOS

EL GOBERNADOR ELECTO, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, después de Veintiseis años de haberse graduado de la carrera de Administración de Empresas y Mercadotecnia, regresó a la Universidad Bautista de Houston (Houston Baptist University-HBU) como Gobernador electo de Tamaulipas. En su segundo día de gira por Texas, García Cabeza de Vaca visitó HBU, institución en la que estudió gracias a una beca obtenida como jugador del equipo de fútbol soccer, y declaró que su gobierno promoverá el acercamiento entre instituciones educativas de esta entidad con universidades tamaulipecas, impulsando programas que permitan a alumnos conocer nuevas culturas. El Gobernador electo quien estuvo acompañado de su esposa MARIANA GOMEZ GARCIA, reconoció que los valores adquiridos durante su época de estudiante universitario impulsados por esta institución le ayudaron a formar el carácter que le ha llevado a mantener una vida dedicada al servicio público.

Dijo que es tiempo de que Texas y Tamaulipas deben de trabajar a la par por el beneficio de decenas de miles de familias que comparten más que una región. “Espero trabajar juntos en ayudar a formar nuevas relaciones entre HBU y nuestras universidades en Tamaulipas, porque mediante la combinación de nuestros esfuerzos de nuestros estudiantes se enriquecerá la cultura que conduzca a tener mejores países” se dirigió a los estudiantes. Reconoció que Tamaulipas enfrenta retos muy importantes, pero que su administración busca integrar una mayor participación ciudadana y hacer alianza con todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones a los problemas que más afectan a los tamaulipecos. También, estableció que Texas será un gran aliado de Tamaulipas y que el resultado de esta alianza será de gran beneficio para las familias de ambos lados de la frontera. “Yo sé que el cambio ocurrirá a medida que revivamos una nueva agenda de cooperación entre nuestros estados. Juntos lo que significa juntos”. Y agregó que “Tamaulipas tiene mucho potencial para ofrecer a las empresas en términos de recursos naturales, petróleo y gas, manufactura, logística y turismo por nombrar unos pocos y las oportunidades de Texas están abiertas.” La noche previa, luego de haber visitado Brownsville, Texas, el Gobernador electo sostuvo un encuentro con el alcalde de Houston, Sylvester Turner, además de los legisladores locales ANA HERNANDEZ, CAROL ALVARADO, SENSORIA THOMPSON Y ARMANDO VALLE.

Después del mediodía de este martes, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, fue recibido en el diario Houston Chronicle en donde ofreció una entrevista a su Consejo Editorial. Este miércoles, el Gobernador electo sostendrá una serie de reuniones con funcionarios texanos en la ciudad de Austin.

PLENO RIDICULO hizo la incursión del secretario de SEDESOL federal, LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA, acompañado del gobernador EGIDIO TORRE y además del diputado EDGARDO MELHEM que aprovecha cada ocasión para protagonizar, un fulano que deberas dá mas pena que otra cosa, no tiene verguenza de pararse en su distrito unicamente cuando vienen altos funcionarios para codearse con un sistema cada vez mas obsoleto, al igual otros personajes como la diputada federal YAHLEEL ABADALA, que rehúye a los medios de comunicación, se le olvidó muy rapido su compromiso de informar a la ciudadanía de que es lo que anda haciendo, pero en fin, le comento que lució abarrotado con puro acarreo de gente humilde de colonias populares que fueron a nada al auditorio del parque cultural, eventos que cuestan mucho dinero y que al final del evento ni siquiera un vaso con agua les ofrecen o bien los retornan a sus colonias o sectores donde viven.

A QUE FUERON?, a nada, a escuchar discursos fuera de moda, de burla, uno de ellos precisamente el de EDGARDO MELHEM SALINAS, ese que se siente el messias para conducir al Partido Revolucionario Institucional, un comodín que ya debería de soltar el manipuleo que hace de la delegación federal de SEDESOL, donde MARIA DE LOURDES MONTEMAYOR, como delegada federal es un cero a la izquierda….

AQUI ES DONDE LOS FUNCIONARIOS NO CUIDAN que las personas humildes asistentes a este y a muchos eventos, se vayan a sus casas caminando como sucedió en este evento, donde parece que los antes mencionados quisieran llegar en cajas de cristal para no oler el sudor y sentir el calor de los presentes, vipendolos desde el templete como objetos, un diputado federal MELHEM a quien le interesaba mas protagonizar con su mensaje ante el secretario de SEDESOL, MIRANDA NAVA. Mas no verle los ojos a esas mujeres cansadas que venian en la pesera, caminando en plena mañana con con una tempreatura alta que calaba, asi es de que sigue el viejo priismo manifestándose en todo su esplendor, que decir de otros funcionarios menores que en lugar de ayudar a sus jefes los destruyen mas….

QUE DECIR DE LUIS ENRIQUE MIRANDA, quien vino sin tener en si que es lo que tiene en las manos como es la dsdesol, que es un trabajo de mucho cuidado, pues en todo momento el funcionario en suvida se hametido en este ambiente de desarrollo social, pues una cosa es la operación política y otra es la de manejar los programas sociales, mismos que apenas si está conociendo..

AHORA RESULTA QUE el dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, pudiera encartarse en pos de la candidatura a la presidencia de México. Por lo que no dude que se le pudieran acomodar las oportunidades para el defeño, aunque nacido en Michoacán. En fin ENRIQUE OCHOA, después de pasar por la dirección general de la CFE, dirigiendo el PRI, está buscando la oportunidad de convertirse en el personaje que algunos señalan es una posición del ex secretario de hacienda, LUIS VIDEGARAY CASO a quien no dejan de mencionarle como un posible prospecto a la candidatura del PRI a jefe de gobierno o a la gubernatura del Estado de México….

Y POR EL RUMBO DE MIGUEL ALEMAN, El Jardín de niños “Julieta Correa”, recibió al alcalde RAMIRO CORTEZ y a la primera dama del DIF, señora ANDREA AGUIRRE DE CORTEZ, quienes al hacer acto de presencia inauguraron las oficinas de la supervisión escolar a ese nivel, lo que viene a ser un compromiso cumplido más antes de entregar su responsabilidad social como jefe de la comuna. Cabe destacar que la inversión de 731 Mil 411.29 pesos, se aplicó en la construcción de un edificio para las oficinas de la supervisión de pre escolar número 12 fue promovida por la gestoría del alcalde RAMIRO CORTEZ a través del programa de contingencias económicas PROTENCO – 8. Al hacer su arribo al jardín de niños “Julieta Correa”, el presidente y su esposa acompañado de algunos de sus colaboradores como Salvador Márquez Ávila, regidores y maestros, dijo que la entrega física del inmueble no es una concesión a los alumnos, sino la obligación de una autoridad comprometida con la educación y que así transcurrirá el tiempo para dar mayor impulso a una demanda social y educativa. También asistió al acto de entrega de las oficinas de la supervisión de pre escolar, de la zona número 12, la alcaldesa electa ROSA ISELA CORRO ACOSTA.

FRANCISCO NAJERA, es regidor del ayuntamiento que está por concluír en Reynosa, sin duda el político reynosense se la jugó en el proyecto de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, por lo que no dude que sea uno de los futuros funcionarios que pudiera asumir responsabilidades para seguir sirviendo desde una trinchera a la comunidad reynosense, pues como coordinador de la comisión de deportes del cabildo, impusló ampliamente a diversas disciplinas, por lo que no hay que perderlo de vista …..

CARLOS GONZALEZ JIMENEZ, ex candidato a diputado local por el VIII distrito electoral hace tres años, es un elemento que no hay que perderlo de vista, pues recordemos como jóven panista y empresario de la región, tiene mucho que aportar a la nueva generación que llega con los vientos de cambio, sin duda su participación en la política ha ido de menos a más, logrando adeptos y concordando con proyectos políticos mas allá de Rio Bravo, por lo que no dude que sea un elemento que pueda aprovecharse en una buena trinchera política para despuntar el arranque del gobierno que iniciará….

MIGUEL HERNANDEZ CEDILLO, ex regidor panista y presiente del grupo político “Manuel Gómez Morín” del PAN, no hay que perderle de vista, pues es un elemento que ha estado jugando dentro del partido acción nacional desde hace muchos años. Apunta fuertemente para sumar su esfuerzo en el proyecto del gobierno municipal de Reynosa y una de las posiciones probables puede ser la dirección de fomento deportivo municipal, recordemos que tiene experiencia como ex regidor y ex coordinador de la comisión de fomento deportivo del cabildo hace algunos años en Reynosa…..

QUIEN integra paso a paso su equipo de colaboradores en el futuro ayuntamiento de Guemez, Tamaulipas, es el alcalde electo CARLOS CARDENAS GONZALEZ, quien por segunda ocasión dirigirá los destinos del municipio, sin duda que tendrá la oportunidad de dar la continuidad a muchos proyectos de modernización en diversos sectores de la ciudad, pero también en el área rural que en su mayoría los habitantes que conforman este municipio, es donde radican. Y donde se encuentra realizando recorridos constantes para reiterar el compromiso político de triunfar en la elección pasada para trabajar por las familias de Guemez….

DESDE ESTE ESPACIO les deseamos una pronta recuperación a nuestros compañeros periodistas ARTURO RUBIO y JOSE LUIS GONZALEZ SEGURA, que pronto se reestablezcan de su salud, gente de lucha en la información de muchos años….

FELICITAMOS por su cumpleaños este 14 de septiembre al coordinador de comunicación social de la secretaría de desarrollo rural del estado, LIC. NEVID FERREL, un abrazo amigo y enhorabuena que vengan muchos mas retos. Además nuestra felicitación a MARIO JIMENEZ que también festejó su cumpleaños este 14 de septiembre….

De igual manera este 15 de septiembre felicitamos por su cumpleaños a JOSE RIOS SILVA, EVA CASTILLO, RAMON RIOS, RUBEN SALINAS CAMARGO, PEDRO OROZCO, ALEJANDRO GARCIA TORRES.

Minetras que este 16 de septiembre cumplen años JAVIER GOMEZ VIVIAN, EDELMIRO BENAVIDES GARCIA, CRISTINA PEREZ VIVIAN, GUMARO RUBIO DEL ANGEL, VOGAR GABRIEL OCAÑAS, BEATRIZ RAMOS, ROSA VAZQUEZ, FRANCISCO GARCIA….

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…

y nos veremos.

