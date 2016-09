Added by respuestaenlinea septiembre 20, 2016

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-DIPUTADOS FEDERALES ABANDONAN LUCHA POR FONDOS FRONTERIZOS

-EDGARDO MELHEM, VUELVE A FALLARLE A LA CIUDADANIA

EN EL ABANDONO pleno de sus facultades, los diputados federales como EDGARDO MELHEM, YAHLEL ABDALA entre otros, dejaron de apoyar El Proyecto de Presupuesto para 2017 ignorando las problemáticas de zonas limítrofes al eliminar un paquete de 14 fondos para impulsar a estados del norte del país, en donde Tamaulipas es una de las entidades más perjudicadas. La propuesta presupuestal del próximo año plantea eliminar 14 fondos del Ramo 23, destinados a apoyar a los seis estados del norte de la República, en particular a los nueve municipios fronterizos de esta entidad. Lo anterior, Según el documento, donde el recorte equivale al 82.4 por ciento de los recursos etiquetados en 2016, y en donde no se proyecta algún otro capital que los sustituya. Uno de los puntos que se proyecta eliminar es el Fondo Fronteras que en 2016, se etiquetaron mil 600 millones de pesos y en 2014, 3 mil millones de pesos, es decir, lejos de aumentarse habido decreciendo de manera paulatina. Ese recurso, se destinaba principalmente a infraestructura para las ciudades fronterizas por ejemplo, para mantenimiento de puentes internacionales, en donde Tamaulipas es la entidad que cuenta con más puentes fronterizos en el país. Por la homologación del IVA en la frontera, el gobierno recibe más de 20 mil millones de pesos en cada ejercicio fiscal. Por tanto, diputados federal dijeron que no permitirán que desaparezca el Fondo Fronteras, en la que buscan se eleve a cinco mil millones de pesos.

AQUI SIN DUDA el paquete económico enviado por el gobierno federal para su aprobación nos pegó a los municipios fronterizos como nunca, ya que los diputados federales como EDGARDO MELHEM SALINAS le ha jugado mal a su electorado, abandonado totalmente a los empresarios, ciudadanos y a las familias de los municipios de Reynosa, Diaz Ordaz, Matamoros, Valle hermoso y Rio Bravo, al no defender los recursos federales como municipios fronterizos, siendo Tamaulipas el más perjudicado con esta aprobación del paquete económico fiscal 2017, por lo que es lamentable que se siga confiando en estos sujetos que no tienen el mínimo interés de ayudar a sus distritos….

CON ENTUSIASMO y decisión, El Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, viene impulsando a deportistas integrantes del gremio sindical y por ello, se efectuó en dias pasados la premiación del Torneo Apertura 2016, además de la inauguración del Torneo Relámpago de su Liga Mexicana Fronteña de Futbol. Siendo como es tradición que Las instalaciones de la Unidad Deportiva Ángel “Tito” Rodriguez, recibieron a los equipos campeones en las diferentes categorías, mismos que recibieron medallas y trofeos, y un estímulo económico. Aqui cabe destacar que ALBERTO LARA BAZALDUA, secretario general adjunto de SIAMAR, ALBERTO LARA BAZALDUA, secretario general del Siamar, se dirigió a los presentes con emotivo mensaje para reiterar el gran compromiso que se tiene al apoyar la cultura y el deporte por parte del secretario general del SIAMAR, MIGUEL TIRSO, a quienes acompañaron MARY PEREA, gerente de recursos humanos de Leroy y JONATHAN BAUTISTA, presidete e la liga deportiva….

ROBERTO ZILLI, RUBEN SALINAS CAMARGO, ELIGIO PEÑA, son algunos de lo snombres que serán parte de la futura administración municipal que encabezará ROSA ISELA CORRO ACOSTA, alcaldesa electa de Miguel Alemán, sin duda que se encuentran integrando el equipo de trabajo con el que gobernará, recordamos a RUBEN SALINAS CAMARGO en sus inicios políticos como lider juvenil hace algunos ayeres, asi como a ROBERTO ZILLI, ex dirigente del partido movimiento ciudadanos que renunció a esa representación regional para sumarse al equipo político que impulsó la candidatura de FRANCISCO GARCIA a gobernador y de ROSA ISELA CORRO a la presidencia municipal….

OSCAR VILLA,, es médico neolaredense, ex director de participación ciudadana del ayuntamiento de Nuevo Laredo, posteriormente funcionario del sistema DIF municipal y promotor de la campaña del LIC. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, a quien respaldo desde los inicios de su proyecto político, por lo que no hay que pererle de vista, pues es un elemento que se encuentra integrado en el equipo de transición allá en la capital del estado. Además de ser un activista social de apoyo a la comunidad, donde ha destacado por encabezar movimientos y acciones como el desacuerdo en la instalación del basurero tóxico y esto, Por considerar que pone en riesgo la salud y la vida de muchas personas que radican en ambos Laredos y la cuenca río bajo del Bravo, pues se encuentra un grupo de ciudadanos exigiendo ante las autoridades de Nuevo Laredo y Laredo, de Texas y agencias federales, para que no se autorice la instalación de un basurero tóxico a escasos 32 kilómetros del río que hace frontera entre México y Estados Unidos….

Y EN ESTE FIN DE SEMANA, siendo el domingo para ser más exactos, salió de la Ciudad de México la carrera “Antorcha Guadalupana”, en su tradicional recorrido México-Nueva York, marcha que durante quince años se realiza en solidaridad con los migrantes del mundo que buscan una mejor vida en Estados Unidos. Y será el 17 de octubre cuando llegue a la ciudad de Tampico, para de ahí partir al norte del Estado, para cruzar de Nuevo Laredo a Laredo Texas, el día 29 de octubre a la 1 del mediodiía. Aquí El rector de la UNT, FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ, señaló que concluirá el día de la Virgen de Guadalupe, sumando a escuelas, católicos y organismos no gubernamentales, que se vienen sumando y uniendo esfuerzos solidariamente con los migrantes a Estados Unidos, trabajando la UNT en coordinación con la Asociación del Tepeyac….

Y EN OTRO ASUNTO de las grandes participaciones que tiene El instituto Tecnológico de Reynosa que dirige el Ing. JOSE ANGEL NIETO MEZA, dió a concoer que se tuvo Importante participación la de la Banda de Guerra y Escolta del Instituto Tecnológico de Reynosa, que dio realce y solemnidad a la ceremonia del Grito de Independencia, que organizó el Consulado de México en McAllen, a través del Min. GUILERMO ORDORICA, su nuevo Cónsul y que se llevó a cabo en el State Farm Arena, este domingo 11 de septiembre a las 17:00 horas. Desde temprano el mencionado Centro de Convenciones, abrió sus puertas para recibir a un público deseoso de estar en contacto con sus raíces y su herencia cultural, quienes pudieron apreciar y adquirir dulces, comida y artesanías hechas por artistas y manos mexicanas que como cada año visitan la región con sus productos. Antes de este evento, a las 15:30 horas, la escolta acompañó a la comitiva al Monumento a Miguel Hidalgo, en el centro de la ciudad, donde el Alcalde Martín Cepeda agradeció la presencia del Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Gto., los Cónsules de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y todos los demás presentes y se firmó al pié de ese Monumento, un convenio de hermandad entre las dos ciudades (Dolores Hidalgo, Gto. E Hidalgo, Texas). En el Centro de Convenciones, la banda de Guerra y la Escolta del IT Reynosa, realizaron la entonación del Himno Mexicano y los Honores a la Bandera de México, misma que entregaron al Cónsul Min. Guillermo Ordorica Robles, para que llevara a cabo el tradicional Grito de Independencia, momento que emocionó a todos los presentes, recibiendo nuevamente la Bandera, para finalizar solemnemente los honores….

MOISES BALDERAS CASTILLO, diputado local plurinominal del PRI en el congreso tamaulipeco, dijo estar preparado para sumar su esfuerzo y trabajo en la realización de leyes, iniciativas o reformas desde la cámara de diputados de Tamaulipas, siendo dirigente del importante sindicato de trabajadores petroleros en la sección 36 de Reynosa, el ahora por segunda ocasión diputado local, viene trabajando activamente en su integración a la LXIII legislatura como diputado local, pues tendrá que repartir su trabajo entre la labor sindical y legislativa respectivamente de lo que estaremos muy atentos….

Y por Matamoros, RAMIRO SALAZAR RODRIGUEZ, diputado local plurinominal por el PAN, va a ir a dar la batalla y al parecer no será precisamente en favor de su partido, salvo que se pongan muy bien de acuerdo con sus compañeros diputados locales de la bancada, pues se conoce que las relaciones como integrantes del PAN no son muy buenas con el resto de los panistas que no pertenecen al proyecto de su hija LETICIA SALAZAR, quien no hay que dudarlo buscará seguir en política….

MUY ACTIVA la presidenta del consejo local de COPARMEX de Reynosa, C.P. SANDRA GUARDIOLA al participar En el primer Foro Anticorrupción, con la Fiscal General de Guatemala THELMA ALDANA, dando cumplimiento a una amplia agenda de trabajo que se ha echado a cuestas la profesionista reynosense y con ello elevar el nivel de trabajo y presencia que debe tener la institución, cobrando vida de que los organismos civiles, deben ser vigilantes del ejercicio de los titulares de las instituciones…

Alla por el rumbo del municipio de Aldama, sume sin duda en el equipo de gobierno del estado al ex priísta, GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, que ha sido alcalde, diputado federal, entre otras cosas, mismo que se puso la camiseta de cabecista y seguro que tiene un lugar separado por ahi en alguna posición administrativa….

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 20 de septiembre a REYNALDO ESPERANZA MOCTEZUMA en ciudad Mante; Asi como a CARLOS GONZALEZ TORAL, diputado local altamirense; ANTONIO MONTIEL, EMMANUEL RIVAS ANAYA Y ARCELIA IRACHETA….

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo……

Y nos veremos.

