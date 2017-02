SEÑAL POLITICA.- POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA.

-fortalecen promoción turística de Tamaulipas

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, acompañado de su esposa la presidenta del Sistema DIF ADRIANA HERRERA ZARATE, realizó este martes un recorrido en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI-DIF), para conocer las instalaciones y los servicios que ofrecen a la ciudadanía. En la visita acudieron síndicos, regidores, damas voluntarias del Sistema DIF y de la Cruz Roja, donde el director del centro RAFAEL HERNANDEZ, explicó detalladamente el trabajo que se desarrolla en cada área. ENRIQUE RIVAS CUELLAR junto con los invitados presenció una proyección de video, donde dieron a conocer el apoyo que necesitan los pacientes del CRI para la aplicación de toxina botulínica a través de donaciones. Los invitados conocieron los servicios que brinda cada área como es traumatología, psicología, rehabilitación, terapia física, ocupacional y de lenguaje, asimismo el departamento de estimulación temprana y el tanque terapéutico, que beneficia a 4 mil 545 menores y adultos de esta frontera, mensualmente….

Y en el rumbo de la UAT AZTLAN REYNOSA, Se llevó a cabo en sus instalaciones perteneciente a la U.A.T, un simulacro, en el que participaron alumnos, docentes, personal administrativo, de intendencia y de protección civil. Un total de 757 personas, fueron desalojadas hoy de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de esta ciudad, como parte de un simulacro de conato de incendio. EL LIC. IGNACIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Secretario Técnico de la UAMRA señaló que de este tipo de eventos forma parte de las actividades y cursos de primeros auxilios que se han venido realizando en las instalaciones de la unidad encaminadas a fortalecer el Programa de Seguridad y Prevención de

Accidentes del año 2017 y así preparar y concientizar a los alumnos y personal de la UAMRA….

El ejercicio fue supervisado por los brigadistas de la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes auxiliaron en el desalojo de 757 personas, de las cuales 649 eran alumnos, 59 Docentes, 49 Administrativos y de intendencia logrando la evacuación total en un tiempo de 3 minutos con 15 segundos. Explicó que las más de 700 personas desalojadas se encontraban al interior de las instalaciones de la UAMRA, en áreas como aulas, laboratorios, oficinas administrativas, almacenes, farmacia, auditorio y estacionamientos. Hernández Rodríguez precisó que el simulacro inició a las 10:00 horas, con el sonido de la alarma en el área de Dirección que activó al personal administrativo y de intendencia, que puso en operación el Plan de Contingencia Institucional llevado a cabo por la U.A.M Reynosa-Aztlán para este tipo de sucesos.

La regidora ELSA CRUZ MALDONADO, nos dijo que inaugurarán oficinas del partido encuentro social en el municipio de Rio Bravo con la participación de militantes y simpatizantes del partido político y de la misma manera con la asistencia de su dirigencia municipal e invitados especiales del comité estatal, por lo que están puliendo al partido y su mecanismo para fortalecerlo con acciones…

TAMBIEN EN RIO BRAVO le comentamos que la jefe de la oficina fiscal del estado, ROXANA GOMEZ PEREZ, se encuentra atendiendo la infraestructura del edificio que tiene la oficina fiscal del estado, pues las condiciones son deprimentes, no funciona el aire acondicionado al cien por ciento, ni el servicio de sanitarios, en fin parece que el último titular de la dependencia, RENE EDUARDO LOPEZ LOPEZ, le importó mas la construcción de sus departamentos de renta que cuidar que la oficina fiscal tuviera mejores condiciones….

MIENTRAS QUE La titular de la Secretaría de Turismo del Estado, MARIA ISABEL GOMEZ CASTRO, encabezó la representación de Tamaulipas que participó en el McAllen Travel & Health & Wellness Expo, realizado en el Centro de Convenciones de esta ciudad. El evento, realizado los días 21 y 22 de febrero, es considerado como uno de los espacios más importantes para la promoción del turismo médico y de salud en el sur de Texas. En esta exposición de servicios turísticos y de la salud participan operadores y sectores relacionados con el rubro, como lo son hoteles, resorts, Parques de casas móviles, aerolíneas, agencias de viajes, entre otros invitados especiales, y se encuentra dirigida a los habitantes permanentes y temporales del valle de Texas. La Secretaría de Turismo contó con un espacio para que los visitantes conocieran la oferta de productos y servicios con los que cuenta Tamaulipas. Por medio de estas acciones de promoción, el gobierno del Estado que preside FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, fortalece y difunde el turismo, destacando la importancia que representa este rubro en la construcción de nuevos escenarios de bienestar para la población tamaulipeca….

Enviamos un saludo al coordinador de comunicación social de la COMAPA de la zona conurbada, LIC. MARCO REYNA, le deseamos lo mejor en su nueva encomienda ya con algunos meses de haber arrancado y con seguridad logrará los objetivos….

LAMENTABLE EL MANEJO DE LOS ULTIMOS AÑOS DE LA CANACO de Rio Bravo en que funge aún el señor CARLOS ULIVARRI LOPEZ, quien aparentemente deja el cargo pero asumirá otro desde donde pueda influír en la presidencia que tendrá el empresario de aires acondicionados MANUEL MARTINEZ, quien a base de trabajo se convertirá en el nuevo dirigente de la CANACO Local, pues como candidato único asumirá el cargo en próximos dias. Aun se recuerda los tiempos de ARMANDO TREVIÑO SALINAS cuando fungió como dirigente de la CANACO local que la verdad a como se quejaban muchos de que tras bambalinas el ex dirigente de la cámara seguía los pasos para volver al cargo y mangonear la estafeta y lo que significa la CANACO…. Bueno sería conocer como se encuentra actualmente de membresía y los beneficios que reciben los socios del organismo, pues varios que han pasado por ahi mejor han preferido salirse a seguir manteniendo proyectos personales….

FUERTE RELAJO se traen con la lana del PRI, El Partido Revolucionario Institucional tiene jineteado el dinero de los sectores y organizaciones, al menos asi lo demuestra que la dirigencia estatal estuvo sin agua y sin luz, mínimo se sabe que ya tienen luz después de trabajar cerca de 4 meses sin el servicio eléctrico, MIGUEL MOYEDA uno de los colaboradores del HUMBERTO VALDEZ, quien como ex diputado local dos veces, ex alcalde reynosense y ex secretario de SEDESOL en el estado no fue para meterse la mano a la bolsa para pagar aunque fuera la luz de su oficina, deberas que eso es dejar caer mas de la cuenta al partido que lo hizo, que lo formo y en el que empino a cuanto amigo se le puso enfrente con tal de atender intereses políticos y no quedar mal con alcaldes para quitarles sus estorbos, que mas bien eran lideres naturales que cuando llegó este reynosense se puso a las ordenes de los alcaldes en turno para ubicar a sus dirigentes municipales a modo como en Rio Bravo, ROGELIO VILLASEÑOR un alcalde que impuso a un panista en el cargo de dirigente del MT y que ahora anda en el PAN, bonito tino de alcalde y ahi HUMBERTO VALDEZ sumiso como es su manejo en la política para lograr sus beneficios, sus apetitios personales de la política y el dinero que no compartió con sus colaboradores a quienes los trae bien tronados, en fin este cree que con pagar la luz es suficiente, otros sectores dicen que ya abandonaron sus edificios por falta de pago de la renta, asi es de que las cosas no andan bien en las finanzas del PRI con una dirigente política como AIDA FLORES que nomás no le entiende ni que es y significa un seccional…..

Y LOS INVITAMOS A QUE NOS ESCUCHEN En Nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…y nos veremos.

