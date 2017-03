SEÑAL POLITICA.- POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA.

-COMPROMISO DE SERVIR: NESTOR GONZALEZ

-RELEVO DE COMAPA REYNOSA ES PARA UNIR

LA DESIGNACION hecha por el consejo de administración de la COMAPA en Reynosa, misma que fue a propuesta de la alcaldesa de la ciudad, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, es con la finalidad de sumar el trabajo de un profesionista que conoce y tiene la experiencia para aplicarse en el organismo paramunicipal, pues con la participación de los integrantes del consejo de administración el pasado juéves se eligió al nuevo gerente general de COMAPA, recayendo en El ING. NESTOR DOMINGO GONZALEZ MEZA en sustitución del encargado del despacho, ING. JUAN GARCIA GUERRERO. Señala la alcaldesa que los cambios son para mejorar y sacar adelante la empresa que es de los reynosenses fomentando obras y acciones en favor de una mejor atención en el servicio de agua y drenaje a la ciudad…

Y POR EL RUMBO DE LO que fueron los festejos del aniversario de fundación de Reynosa Con orgullo y tradición el Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ORTIZ DOMINGUEZ celebró el 268 Aniversario de la fundación de Reynosa con competencias deportivas, costumbres mexicanas y música, y este sábado 18 de marzo se realizó un Torneo de Futbol soccer con la participación de 30 equipos y se efectuó la final del Cuadrangular de Voleibol. Así mismo, el balonmano llegó a su etapa final en el Centro de Alto Rendimiento y una exhibición de Basquetbol sobre silla de ruedas y atletismo adaptado fue presentada en el Polideportivo, además de la continuación del Torneo Selectivo de la Paralimpiada Nacional 2017. Los Nuevos Relámpagos y Homero Guerrero Jr. amenizaron la Tradicional Cabalgata de los Festejos del 268 Aniversario al llegar los jinetes, encabezados por la alcaldesa Maki Ortiz, a la Plaza de la República, donde continuó la celebración con sorteos y una comida mexicana. Para finalizar, la Sinfónica del Ejército Mexicano y el Ballet del ITCA tuvieron una excepcional actuación en el Parque Cultural Reynosa y en la plaza Miguel Hidalgo, el IRCA presentó su Ballet Folklórico con el show “La Danza en México” Este domingo 19 de marzo se dará la clausura de las fiestas de aniversario con excelentes actividades para gusto de los reynosenses y visitantes del vecino país, con la actuación de los grupos La Firma y El Poder del Norte, en el parque Adolfo López Mateos.

Un acontecimiento de fuerza política se dió en la capital del estado y al frente de ello FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ, ex candidato independiente a gobernador del estado junto a personajes que promueven la participación de GERARDO FERNANDEZ NOROÑA como candidato presidencial por la vía independiente. Y donde se reunieron aspirantes de esta entidad a los cargos públicos que estarán en contienda en el 2018 donde el objetivo fundamentalm donde dijo el neolaredense que es ¨Buscar al mejor hombre y Mujer¨ para la próxima contienda” y asi mismo también con la participación de jóvenes y mujeres de la política tamaulipeca, concluyendo su periplo político por Tamaulipas en la ciudad de Reynosa. Por lo que se realizan 32 congresos estatales para pulsar la política nacional, siendo el siguiente en el estado de Guerrero…

POR CIERTO en el trabajo previo de la organización anotamos por ahi al alcalde independiente del municipio de Llera, HECTOR VALENZUELA DE LA TORRE, quien ofreció una comelitona en su municipio a los asistentes al tercer congreso nacional de independientes con sede en nustro estado. HECTOR DE LA TORRE es la segunda ocasión alcalde y cuente con que será un fuerte aspirante a diputado federal independiente por el sexto distrito con serias posibilidades…

CABE MENCIONAR que la participación de FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ al invitar a FERNANDEZ NOROÑA fue en el sentido que va que vuela para lograr las firmas llegado el momento y la voluntad política de la ciudadanía rumbo a la contienda presidencial del 2018 y FRANCISCO CHAVIRA es un elemento que estaría buscando un escaño en el senado de la República y sino pal baile vamos…

Y Con gran entusiasmo se llevó a cabo el tradicional desfile del 18 de Marzo, encabezado por el presidente municipal, el Dr. DANIEL TORRES acompañado de su esposa la Profra. NAYDA PEREZ DE TORRES, conmemorando el 78 aniversario de la fundación de Valle Hermoso. Previamente, las actividades de aniversario iniciaron a las 7:30 de la mañana al depositar ofrendas florales en los monumentos de Lázaro Cárdenas y Eduardo Chávez por parte del Dr. Daniel Torres Espinoza acompañado de síndicos y regidores, acto seguido se realizaron honores a nuestro Lábaro Patrio en la escuela Primaria “18 de Marzo” Posteriormente, ante la presencia de más de 8000 personas los diversos contingentes integrados por instituciones educativas, asociaciones civiles y comercios de la localidad desfilaron por la calle segunda de la Independencia a la Hidalgo logrando contagiar alegría y entusiasmo a los asistentes.

MIENTRAS QUE EN EL SUR DEL ESTADO, SAUL RIVERA CABALLERO, coordinador de protección civil en la zona conurbada Tampico, Madero y Altamira, se encuentra realizando importante labor al frente del organismo estatal, por lo que no lo pierdan de vista, ha sido regidor del ayuntamiento y líder político durante varios años, su experiencia la está poniendo al servicio del actual gobierno del estado y coin buenos resultados…

CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, no hay que perderlo de vista, pues es un elemento dentro del panismo local que cuenta con ambiente político, ya fue candidato a diputado local por el VIII distrito y no dude que pueda ser llamado para alguna comisión del gobierno estatal…

AMPLIAS ACCIONES VIENE DESARROLLANDO la diputada local COPITZI HERNANDEZ GARCIA y precisamente gracias a las gestiones realizadas se logró la adquisición de una ambulancia para la Unidad de medicina familiar no. 17 con sede en Rio Bravo, gestión hecha ante el delegado federal del IMSS, ROBERTO HERNANDEZ, donde si no fuera por el sub delegado JOSE ESPRONCEDA, sería difícil que avanzara la delegación estatal.

TAMBIEN ESTUVO la diputada local riobravense participando en la 9a. Expo Educación Superior de Reynosa, donde saludó a muchos jóvenes que están a punto de iniciar una etapa de formación muy importante, ya con agenda en la educación acompaño al Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la Unidad Académica Reynosa – Aztlan a la entrega de reconocimientos a alumnos deportistas. También podemos anotar que COPITZI HERNANDEZ GARCIA, actual diputada local por El VIII distrito electoral viene trabajando en gestiones ante dependencias de gobierno del estado, federales y locales sin descuidar su participación en tribuna, por lo que no hay que perder de vista el trabajo que realiza la legisladora priísta…

MARIA LUISA GUERRERO DIAZ, ex dirigente del organismo de las mujeres, ex síndica, ex funcionaria estatal del ITEA entre otras cosas, es un elemento positivo para la dirección del PRI en Rynosa, un elemento con experiencia y trabajo dentro del priismo, por lo que ya voltean a verla algunos actores políticos…

