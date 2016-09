Added by respuestaenlinea septiembre 21, 2016

Tiempos de Guerra

Por; Chano Rangel

¡Y el informe VI!

Un informe, que, muchos han criticado y no es para menos, el sexto año, de cualquier gobernante, es terrible, sobre todo en un estado como el nuestro, que es un mosaico de problemas y de ocurrencias al límite de la incomprensión.

Por una parte, la Policía Federal Preventiva, ya se retiró de la entidad, como dando a entender que el estado, ya está en calma, algo que, por supuesto o es cierto, y para esta el plagio de pasajeros en un autobús en Nuevo Laredo.

Al estar las carreteras como menos vigilancia, los vivales y grupúsculos de maleantes aprovechan el rio revuelto, y de algo si estamos seguros, que, fuera como fuera, la PFP, tuvo su trabajo y realizo su chamba con buenos resultados.

Por supuesto que, de todos los elementos, no todos eran buenos, se cometieron, de su parte también, pero trabajo que se realizaba con esta corporación, le hace falta en algunas regiones de Tamaulipas.

Y cabe destacar que este tema, lo saque a colación, porque es la columna de un informe, muy criticado, y no era para menos después de 6 años de barbaridades, qué más podemos decir, más que esperar a que el nuevo gobernante se ponga las pilas, tirar una moneda al aire y que caiga águila, un águila ya muy fregada, por tanto, tropiezo de sus gobernantes, pero para que nos vaya mejor.

Pediremos a los 10 representantes ante el congreso y a nuestro senador Manuel Cavazos, que pidan y exijan mejores presupuestospara Tamaulipas, porque aquí no se trata de colores, si no de los tamaulipecos y ahí vamos todos, y en eso si seremos enfáticos.

Anduve buscando algunas obras que quedaran inconclusas, nomás para cerciorarme que era verdad, la ciudad de los “La ciudad de los niños felices” que paso ser un parquecito de barrio, el Hospital General de Matamoros, que, dicho sea de paso, pintaba par que fuera la obra magna de muchos sexenios, pero no se terminara y tocara al nuevo gobierno, hacer lo propio, y que esta obra no vaya a quedar como un elefante blanco, todo por colores partidistas. Porque ahí también exigiremos que se termine y se ponga en operación, porque de ello dependen la salud pública de más de 1 millón de tamaulipecos.

El edificio del nuevo sistema de justicia penal en San Fernando, que también quedara inconcluso, y es otro tema que deberá de darle seguimiento el nuevo gobierno, porque es tan importante, la justicia, como la salud, que merecerá todas las atenciones, esos es algo, que el 6 informe, deja y quedara pendiente, darle otra leída.

De aquello y lo demás…

Algo que quedo pendiente en el tintero fue una pregunta que aún me sigo haciendo ¿Qué hizo la región del bajío mexicano, para crecer a ese ritmo? Vemos ciudades completas, como Silao, León, Celaya, Querétaro, San Juan del Rio, Irapuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zapopan, y muchas más creciendo a un ritmo mayor del 5%, y sigue la pregunta al aire, ¿Qué hicieron?

Hace algunos días estuvimos en esa región, y pudimos constatar el crecimiento de Querétaro, un verdadero poder económico, San Juan del Rio, y déjeme decirle que no es cualquier industria, es de alta tecnología, Aeronáutica, y de ese tipo, o Guanajuato, donde la industria automotriz tiene su columna vertebral.

Pues no me queda más que preguntarles a nuestros gobernantes, ¿Por qué allá si y aquí no?

chanorangel@live.com.mx

